7-0 contre l’Irlande du Nord et première place du groupe

La cerise sur le gâteau : quelques jours après son historique victoire 21-0 contre l’Estonie, l’équipe d’Allemagne féminine des moins de 19 ans a dominé l’Irlande du Nord 7 à 0 à Portadown et ainsi assuré sa première place dans cette première phase de qualifications pour l’EURO. L’équipe de Maren Meinert, qui avait remporté son premier match 6-0 face au Kosovo, s’est imposée grâce à un triplé de Sjoeke Nüsken et des doublés de Paulina Krumbiegel et Marie Müller.

Avec neuf points, 34 buts marqués et 0 concédé en trois matchs, l’Allemagne termine première devant le pays hôte. Le Kosovo, victorieux 5-1 face à l’Estonie, est troisième.