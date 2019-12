5-0 à Brême : Wolfsbourg conforte son avance

Le VfL Wolfsbourg poursuit sa route vers la défense de son titre en Bundesliga féminine. Lors d'un match en retard de la 17e journée, les Louves se sont imposées en début de soirée 5-0 (3-0) contre le SV Werder Brême. Le VfL possède désormais une avance de cinq points sur le Bayern Munich et compte un match en moins. Zsanett Jajabfi (13e, 43e, 66e, 87e) et Ella McLeod (18e) ont inscrit les buts du leader qui compte six victoires en six rencontres de Bundesliga en 2018. Brême est en revanche toujours à portée des places de relégation, pointant à la neuvième place avec seulement deux points d’avance sur le premier relégable, Duisbourg.

Pendant ce temps, les espoirs de triplé sont toujours d’actualité pour VfL. En plus de la Bundesliga, le club de Basse-Saxe est également encore en course pour la coupe d’Allemagne et la Ligue des Champions. Le VfL s’est d’ailleurs qualifié pour la finale de la Ligue des champions (le 24 mai à Kiev) dimanche dernier, après sa victoire 2-0 lors de la demi-finale retour contre Chelsea (3-1 à l’aller). Wolfsbourg affrontera en finale de la coupe d’Allemagne son rival du championnat, le Bayern Munich, le 19 mai (15h, en direct sur ARD) au Rhein-Energie-Stadion de Cologne.

[dfb]