4 millions pour #WeKickCorona

Retour sur l’initiative #WeKickCorona en quelques chiffres. Après le lancement de la campagne et un don initial d’un million d’euros, Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont maintenant dépassé le cap des quatre millions récoltés pour la bonne cause. Un total de 3500 personnes ont fait un don. Parmi elles, on compte l’internationale allemande Giulia Gwinn , le tennisman Alexander Zverev, le basketteur Dennis Schröder, mais aussi de nombreux donneurs privés. « C'est précisément cette aide et ce soutien qui nous touchent le plus », a déclaré Goretzka.

Les deux internationaux décident eux-mêmes des organisations qui reçoivent des dons, à l’instar de Wunderfinder à Dinslaken en Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui a reçu 5000 euros en avril dernier. « Il était important pour nous de ne pas nous contenter de dire : voilà l'argent, distribuez-le », a déclaré Kimmich. « Nous nous considérons comme responsables de cela. Parce que souvent, les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe avec leur argent. »

#WeKickCorona soutient des projets d’aides aux personnes en difficulté dans toute l’Allemagne et Goretzka appelle le monde politique à prendre des mesures : « Bien sûr, les politiciens doivent à un moment donné avoir une vue d'ensemble. Je pense que nous devrions discuter d'un plan pour l'Europe. La solidarité ne s'arrête pas aux portes de l’Allemagne », a déclaré le joueur du Bayern Munich, dont les dirigeants se réjouissent de l’initiative. Le président d’honneur du Bayern Uli Hoeneß a trouvé exemplaire « la façon dont ils travaillent pour la société avec cette initiative. C’est tout simplement le genre de personnalités que nous voulons au Bayern ». Et Karl-Heinz Rummenigge d’ajouter : « Cette initiative vient montrer que nos joueurs sont de véritables exemples pour la société et font preuve de solidarité dans cette crise. »