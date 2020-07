4-2 contre Leverkusen : le Bayern remporte sa 20e coupe d’Allemagne

Le Bayern Munich, déjà vainqueur de la Bundesliga, a réalisé le doublé en battant le Bayer Leverkusen (4-2) lors de la 77e finale de la Coupe d’Allemagne à Berlin samedi soir. C'est la 20e victoire de son histoire dans l’épreuve. Les buts de David Alaba et Serge Gnabry ont mis le Bayern sur la voie du succès en première période, avant que Robert Lewandowski ne porte le score à 3-0 à l'heure de jeu. La tête de Sven Bender a permis au Bayer de réduire l’écart, mais Lewandowski inscrit doublé à la 89e minute. Un penalty de Kai Havertz dans les arrêts de jeu n'a rien changé à l'issue de la rencontre.

En première mi-temps, Leverkusen se prépare à jouer en contre attaque, mais l'équipe de Hansi Flick est parfaitement organisée défensivement. Dans le même temps, le 5e du dernier championnat a du mal à contenir la puissance et le rythme du FCB. Leon Goretzka et Kingsley Coman se montrent tous les deux dangereux en début de rencontre.

Alaba et Gnabry ouvrent le bal

Finalement, c'est un coup de pied arrêté qui permet de décanter le match. Suite à une faute sur Robert Lewandowski à l’entrée de la surface, David Alaba ouvre le score d’un coup franc parfaitement exécuté, qui vient se loger dans la lucarne (1-0, 16e).

Le gardien de but Lukas Hradecky, impuissant sur l'ouverture du score, fait preuve de réflexes étonnants pour empêcher un deuxième but peu après, lorsque le centre de Serge Gnabry est dévié par Thomas Müller. Mais le Bayern est déterminé à doubler son avantage et ne tarde pas à y parvenir. Une récupération et un ballon dans la profondeur de Joshua Kimmich permet à Gnabry de se retrouver seul face à Hradecky et de porter le score à 2-0 à la 24e minute. Leverkusen ne trouve pas de réponse face au rouleau compresseur bavarois et ne parvient pas à inquiéter sérieusement Manuel Neuer en première période.

Volland manque la cible, pas Lewandowski

L'entraîneur du Bayer, Peter Bosz, procéde à deux changements avant la seconde période : Kerem Demirbay et Kevin Volland remplacent Julian Baumgartlinger et Nadiem Amiri. Cela n'a dans un premier temps que peu d'impact sur le déroulement du jeu, puisque Gnabry manque de peu porter l'avance à 3-0, mais son tir à ras de terre est dévié (49e). Le Bayern continue de contrôler le jeu et de dicter le tempo, Coman sert Lewandowski qui tire au-dessus du cadre (55e).

Alors que les Munichois semblaient sur le point de prendre un avantage définitif, Diaby s'élance sur son côté droit et adresse un centre à Volland, qui ne parvient pas à reprendre le ballon, manquant ainsi une occasion en or de relancer son équipe (58e). Une opportunité manquée que les Rhénans regretteront d’autant plus quelques instants plus tard, lorsque Lewandowski contrôle parfaitement le ballon après un long dégagement de Manuel Neuer et enchaine avec une frappe en première intention des 30 mètres. Hradecky, qui a pourtant l'habitude d'effectuer ce genre d’arrêt, est pris au dépourvu et laisse passer le ballon entre ses jambes (3-0, 59e).

L'équipe de Peter Bosz tente de revenir le plus rapidement possible dans la partie et se crée une multitude d'occasions, mais Jérôme Boateng s'interpose en dernière minute pour repousser un centre dangereux de Bailey (63e), juste avant que Sven Bender ne décoche une puissante tête pour tromper Neuer le gardien et ramener l'écart à deux buts (64e). Leverkusen continue de pousser, mais manque de réussite devant le but. Bellarabi n'arrive pas à reprendre un nouveau centre de Diaby (66e). De l'autre côté, Lewandowski ne parvient pas à doubler la mise et le remplaçant Ivan Perisic oblige Hradecky à s'employer (75e).

Le doublé de Lewandowski arrive finalement à la 89e minute, grâce à une balle piquée habile qui vient récompenser une attaque parfaitement menée, avant que Kai Havertz ne convertisse un penalty en guise de lot de consolation dans le temps additionnel (90e+5).

Le Bayern Munich s’offre, pour la deuxième année consécutive, le doublé Coupe-championnat. Avant un éventuel nouveau succès cet été du côté de Lisbonne...

[dfb]