... et son coup franc victorieux à la 90e minute

4-2 au finish face à la Roumanie, l’Allemagne en finale

L’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans s’est arrachée pour sortir victorieuse de sa demi-finale de l’EURO espoirs face à la sélection roumaine, jeudi soir à Bologne. Une victoire 4-2 qui propulse la Mannschaft en finale de la compétition, qu’elle disputera dimanche soir (20h45) face à l’Espagne, large vainqueur face à l’équipe de France (4-1).

Deux changements étaient à noter dans le onze de départ du sélectionneur Stefan Kuntz : Maximilian Mittelstädt prit la place de Benjamin Henrichs (suspendu), tandis que Nadiem Amiri débuta la rencontre à la place de Marco Richter.

Si Nadiem Amiri a ouvert le score à la suite d’une action solo (21e), c’est bien l’Allemagne qui s’est retrouvée menée au score à la pause, à la suite d’un doublé de George Puscas (27e, 44e) ; un déficit qui aurait pu être encore plus lourd sans une parade de grande classe d’Alexander Nübel au bout du temps additionnel, sur une tête de Puscas (45e+4).

En deuxième mi-temps, l’équipe de Stefan Kuntz recolla immédiatement grâce à un penalty de Luca Waldschmidt (51e) ; l’attaquant du SC Fribourg inscrira plus tard son 7e but du tournoi sur un coup franc millimétré à la dernière minute du temps réglementaire, permettant à l’équipe d’Allemagne de mener 3-2 (90e). À quelques secondes de la fin du match, Amiri trouva lui aussi la faille sur coup franc et mit ainsi fin au suspense.

« Dans le vestiaire à la pause, nous avons parlé, et nous nous sommes demandés si nous voulions vraiment quitter le tournoi de cette façon », a déclaré Stefan Kuntz après la rencontre. « Devant notre performance en deuxième mi-temps, je ne peux que tirer mon chapeau. Les gars ont été excellents. »

Juste avant le quatrième but allemand, le défenseur roumain Alexandru Pascanu a été expulsé à la suite d’une faute en position de dernier défenseur. Comme en 2017, c’est donc l’équipe d’Espagne que la Mannschaft affrontera en finale de l’EURO U21.

