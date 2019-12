18 points dans le groupe C : l'Allemagne qualifiée

4-0 contre la Biélorussie : la Mannschaft qualifiée pour l’EURO 2020

L’équipe d’Allemagne a remporté une large victoire de 4 buts à 0, samedi soir à Mönchengladbach, contre la sélection biélorusse dans le cadre des éliminatoires de l’EURO 2020. Ce résultat, couplé au résultat nul entre l’Irlande du Nord et les Pays-Bas (0-0), assure à l’Allemagne au moins la deuxième place du groupe C, et ainsi la qualification pour l’EURO l’été prochain.

Les quatre buts de la Mannschaft ont été inscrits par Matthias Ginter (41e), Leon Goretzka (49e) et Toni Kroos (55e, 83e). Le capitaine Manuel Neuer a repoussé un penalty biélorusse à la 75e minute, alors que le score était de 3-0.

La première mi-temps à Mönchengladbach a été marquée par une domination stérile de l’équipe d’Allemagne, dominante mais incapable de transformer ses nombreuses tentatives (19 tirs) en buts, malgré une possession de balle largement à son avantage (83% au terme des 20 premières minutes). Une parade de grande classe de Manuel Neuer sur une frappe enroulée d’Igor Stasevich (40e) évita à l’équipe de Joachim Löw de courir derrière le score ; la minute suivante, Matthias Ginter fit trembler les filets d’une belle talonnade suite à un bon travail de Serge Gnabry sur le côté droit (41e).

En deuxième mi-temps, l’Allemagne se montra bien plus réaliste malgré un nombre d’occasions plus faible qu’en première. Sur un corner de Toni Kroos, Leon Goretzka trompa le gardien Gutor d’une frappe croisée à ras de terre (49e). Servi quelques minutes plus tard par Ginter à l’entrée de la surface, Kroos laissa Gutor sur place d’une frappe enroulée (55e). Le milieu de terrain du Real Madrid s’offrit un doublé en fin de match, ponctuant une belle action personnelle au milieu de la surface biélorusse (83e).

La Mannschaft affronte l’Irlande du Nord la semaine prochaine (mardi à 20h45) à Francfort-sur-le-Main ; une victoire lui assurerait la première place du groupe C devant les Pays-Bas, qui accueilleront l’Estonie au même moment. Le tirage au sort de la phase finale de l’EURO 2020 aura lieu le samedi 30 novembre à partir de 18h.

[dfb]