377 minutes sans avoir encaissé de but – les chiffres clés avant la rencontre face à la Norvège

Les U21 allemands ont l’occasion de se qualifier pour l’EURO 2019 en Italie ce vendredi (20h, en direct sur Eurosport). Les hommes de Stefan Kuntz ont besoin d’une victoire contre la Norvège pour cela. Dans un stade, l’Audi-Sportpark d’Ingolstadt, qui porte bonheur puisque l'Allemagne y a toujours gagné. Voici les chiffres à retenir avant la rencontre.

Pas de victoire : La sélection U21 n’a jamais battu la Norvège en trois confrontations jusque-là (un match nul et deux défaites). C’est la seule nation qui a affronté les U21 allemands au moins à trois reprises sans s’incliner. La première confrontation a eu lieu le 31 mai 2000 à Aschaffenburg (2-2), un avant la première victoire norvégienne à Lilleström (3-0). La dernière confrontation fut le match aller de ces éliminatoires à Drammen, où les Norvégiens s’étaient imposés 3-1.

La forteresse d’Ingolstadt : Les U21 ont jusqu’à présent disputé quatre rencontres internationales dans l’Audi-Sportpark à Ingolstadt, et les ont toutes remportées. Les Allemands avaient d’abord battu l’Irlande du Nord 3-0 le 7 septembre 2010 en éliminatoires de l’EURO grâce à un doublé de Lewis Holtby et un but de Patrick Herrmann. Un an plus tard, le 6 octobre 2011, c’est sur le même score que l’Allemagne a gagné face à la Bosnie-Herzégovine, Peniel Mlapa, Sebastian Neumann et à nouveau Lewis Holtby étant les buteurs. La sélection U21 s’est ensuite imposée 3-1 face aux Pays-Bas le 13 novembre 2014, avec des buts d’Amin Younes, Dominique Heintz et Max Meyer. La dernière rencontre en date remonte au 7 octobre 2016 contre la Russie. C’était à nouveau un match de qualification pour l’EURO et les Allemands se sont imposés 4-3 grâce à un doublé de Maximilian Arnold ainsi que des réalisations de Serge Gnabry et David Selke.

Séries d’invincibilité : Les sélections U21 allemande et norvégienne ont toutes les deux une série en cours. L’Allemagne est invaincue depuis six matchs pour la première fois sous les ordres de Stefan Kuntz, en signant cinq victoires et un match nul. La série d’invincibilité des Norvégiens est encore plus longue puisqu’ils n’ont plus connu la défaite depuis sept matchs (quatre victoires et trois matchs nuls). Leur dernière défaite remonte au 1er septembre 2017 au Kosovo (2-3) alors qu’ils menaient 2-0.

Quatre néophytes : Quatre joueurs pourraient faire leurs débuts en sélection U21. Le gardien du Borussia Mönchengladbach Moritz Nicolas a peu de chances de jouer, par contre les défenseurs Robin Koch (SC Fribourg) et Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC) ainsi que l’attaquant Abdelhamid Sabiri (Huddersfield Town) postulent pour une apparition.

Deux participations à l’EURO : Les U21 norvégiens ne se sont qualifiés qu’à deux reprises pour l’EURO en 21 tentatives. Ils ont néanmoins atteint à chaque fois les demi-finales, avant de se faire éliminer les deux fois contre l’Espagne. La Norvège a battu les Pays-Bas 2-0 pour la 3e place en 1998 alors qu’elle a dû se contenter de la 4e place en 2013.

Un record en ligne de mire : Les U21 allemands n’ont plus encaissé de but depuis quatre rencontres et 377 minutes. Une telle série n’était plus arrivée depuis septembre-octobre 2014. Dans l’histoire de la sélection U21, il n’y a eu qu’une seule plus longue série : cinq rencontres consécutives sans encaisser de but entre avril 1988 et avril 1989 sous les ordres de Berti Vogts.

Buts garantis : Les espoirs allemands ont marqué au moins une fois lors de 21 des 22 derniers matchs à domicile. Seule la rencontre à Stuttgart contre le Portugal le 28 mars 2017 (défaite 0-1) n’a pas vu de but allemand. L’Allemagne a inscrit au total 62 buts lors des 22 derniers matchs disputés sur le sol allemand, soit une moyenne de 2,8 buts par rencontre.

Sept sur sept : Cedric Teuchert s’est offert un triplé lors du dernier match de qualification à Dublin contre l’Irlande. L’attaquant de Schalke 04 a donc inscrit sept buts lors de ses sept premiers matchs avec les U21. Il n’est que le deuxième joueur à avoir atteint ce taux après Heiko Herrlich.

