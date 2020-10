3 nations, un but : l’Allemagne candidate à la Coupe du monde 2027

La fédération allemande de football (DFB), la fédération belge (RBFA) et la fédération néerlandaise (KNVB) ont soumis une candidature commune à l’organisation de la Coupe du monde féminine 2017. La DFB a ainsi donné suite à une initiative néerlandaise ; en cas de succès, l’Allemagne organiserait sur son sol une deuxième Coupe du monde après celle de 2011. La date de l’officialisation du ou des pays hôtes de la compétition n’a pas encore été déterminée.

Les trois nations, représentées par Heike Ullrich (secrétaire générale adjointe de la DFB), Peter Bossaert (secrétaire général de la RBFA) et Gijs de Jong (secrétaire général de la KNVB) ont formulé un objectif commun : « Le football féminin est mondialement connu pour son fort sentiment d'appartenance à la communauté. Toutes les parties concernées ont un grand objectif commun. Il s'agit de faire progresser le sport ensemble, tant sur le terrain qu'en dehors. Le fait que nous puissions, en tant que rivaux et bons voisins, mener ce projet ensemble va dans le sens de cette idée. Bien que le développement du football féminin dans nos pays respectifs en soit à des stades différents, nous partageons l'ambition de donner à ce sport un énorme élan, tant au niveau national qu'international. Nous croyons fermement que ce travail d'équipe particulier peut faire la différence et augmenter nos chances d'accueillir ce tournoi. » La semaine dernière, trois légendes ont été informées en premier de cet ambitieux projet : Silvia Neid (Allemagne), Femke Maes (Belgique) et Sarina Wiegman (Pays-Bas), qui seront les ambassadrices de cette candidature.

Keller : « Soutenir ce projet de toutes nos forces »

Les trois partenaires ont d’ores et déjà fait part de leur candidature à la FIFA et l’UEFA, et ont l'intention de prendre des dispositions supplémentaires ces prochaines semaines, dans l’objectif d’arriver à un accord final d’ici la fin de l’année civile. Par la suite débuteront des pourparlers avec les autorités nationales et la sélection des villes hôtes et sites d'entraînement potentiels.

Le président de la DFB Fritz Keller a déclaré : « C’est avec une grande joie que nous avons donné suite à la proposition de nos amis néerlandais, et c’est aussi avec une grande conviction que nous allons soutenir ce projet de toutes nos forces. Nous connaissons les grands obstacles à franchir dans l’espoir être choisi pour organiser un tel tournoi. Notre expérience organisationnelle, la force de notre nouvelle DFB et la perspective d’une coopération internationale nous permettent néanmoins d’être optimistes pour l’avenir. Après l’EURO 2024 masculin en Allemagne, une Coupe du monde féminine en 2027 serait un autre grand événement du football mondial que nous accueillerions chez nous avec grand plaisir, en compagnie de nos voisins. »

Dès 2018, la KNVB s’était déclarée prête à accueillir la Coupe du monde 2027 aux Pays-Bas ; une annonce suivie d’un soutien parlementaire et d’un avis favorable de la part du ministre des sports. La KNVB a accueilli l’EURO féminin en 2017. Pour la Belgique, la Coupe du monde 2027 serait la première compétition internationale majeure de football féminin à avoir lieu sur son territoire.

