Julian Draxler et Luca Waldschmidt, auteur de son premier but avec la Mannschaft

3-3 face à la Turquie à Cologne

L’équipe d’Allemagne a concédé un match nul 3-3 (1-0) de dernière minute en amical face à la Turquie, mercredi soir à Cologne. Un résultat frustrant, concédé néanmoins par une équipe fortement remaniée par Joachim Löw à quelques jours de deux matchs importants d’UEFA Nations League contre l’Ukraine (samedi à 20h45) et la Suisse (mardi à 20h45).

Face à la sélection de Şenol Güneş, Löw lance, en l’absence de nombreux titulaires habituels, une équipe inédite avec plusieurs débutants et organisée en 3-4-3 : Bernd Leno – Emre Can, Robin Koch, Antonio Rüdiger – Benjamin Henrichs, Florian Neuhaus, Julian Brandt, Nico Schulz – Kai Havertz, Julian Draxler, Luca Waldschmidt. Au terme d’une première mi-temps pauvre en occasions, la Mannschaft a trouvé les ressources pour ouvrir le score sur un contre parfaitement mené, et joliment conclu d’une balle piquée par le capitaine Julian Draxler, sur un service de Kai Havertz (45e+1).

Autrement explosive, la deuxième période verra les deux équipes inscrire cinq buts au total. Le premier est celui de l’égalisation turque, inscrit par Ozan Tufan (49e). Quelques minutes plus tard, Florian Neuhaus, qui honorait aussi bien sa première sélection que sa première titularisation, permet à l’Allemagne de reprendre l’avantage, sur une nouvelle passe de Havertz (58e) ; peu après, la Turquie égalise néanmoins une deuxième fois grâce à Efecan Karaca (67e).

À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Luca Waldschmidt ouvre lui aussi son compteur but en sélection pour redonner l’avantage à l’Allemagne (81e) ; mais sur l’ultime action de la rencontre, la Turquie égalise une troisième fois, par l’intermédiaire de Kenan Karaman (90e+4). « Nous n’avons pas le droit de concéder ce but en fin de match », a déclaré le sélectionneur en fin de partie. « Nous allons y travailler quand tous nos joueurs seront là. Nous devons en parler. Ce sont des problèmes que nous traînons depuis longtemps déjà. »

[dfb]