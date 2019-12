3-2 contre l’Angleterre : les U19 vont à l’EURO

Les U19 allemandes ont validé leur billet pour l’EURO 2018 en Suisse (du 14 au 31 juillet). L’équipe de Maren Meinert s’est imposée 3-2 (1-1) lors du dernier match de qualification face à des Anglaises jusqu’alors invaincues. Les buts ont été inscrits par Anna-Lena Stolze (3e), Paulina Krumbiegel (59e) et Lena Oberdorf (84e).

« Nous sommes bien rentrées dans ce match et avons marqué un but directement », a déclaré Meinert. « Malheureusement, nous avons un peu perdu le fil en première mi-temps et nous sommes rentrées aux vestiaires sur le score chanceux de 1-1. Je pense, par contre, que nous avons mérité notre victoire en seconde période. C’était une partie équilibrée mais nous étions au-dessus dans l’engagement. Nous sommes évidemment très heureuses de cette qualification ».