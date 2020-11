3-1 contre l'Ukraine : la Mannschaft prend la tête du groupe

L’équipe d’Allemagne s’est imposée 3-1 face à la sélection ukrainienne samedi soir à Leipzig, dans le cadre de l’avant-dernière journée de l’UEFA Nations League. Un match nul mardi soir face à l’Espagne (20h45) suffirait ainsi à la Mannschaft pour finir la course en tête du groupe 4 de la division A, et participer ainsi au tournoi final.

Joachim Löw a titularisé sept nouveaux joueurs par rapport au match amical face à la République tchèque mercredi soir (1-0), dont le capitaine Manuel Neuer, qui avec 95 sélections égale le total de Sepp Maier, gardien de but le plus capé de l’histoire de la DFB. Niklas Süle, Matthias Ginter, Leon Goretzka, ainsi que le trident offensif composé de Timo Werner, Leroy Sané et Serge Gnabry ont débuté la partie à Leipzig.

Après une ouverture du score ukrainienne rapide signée Yaremchuk (11e), Leroy Sané réplique peu après en trouvant la faille d’une frappe croisée à ras de terre, à la suite d’un contre éclair (23e). Peu après la demi-heure de jeu, Timo Werner est à la conclusion d’une action collective de grande classe initiée par Robin Koch : un ballon piqué du défenseur trouve Leon Goretzka dans la surface, qui contrôle parfaitement avant de centrer fort pour une tête à bout portant de Werner (33e). L’attaquant de Chelsea double l’écart après l’heure de jeu, du plat du pied après un centre de Matthias Ginter (64e).

L’équipe de Joachim Löw disputera son dernier match de l’année mardi soir (20h45) face à l’Espagne, désormais deuxième du groupe 4 avec huit points, derrière l’Allemagne (9 points).

[dfb]