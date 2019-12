3-1 à Chelsea : Wolfsbourg en route vers la finale

Le VfL Wolfsbourg, champion d’Allemagne en titre, peut rêver d’un second triplé après celui de 2013. Le club qui caracole en tête de la Bundesliga a battu le FC Chelsea 3-1 (2-1) en demi-finale aller de Ligue des Champions féminines et est donc dans une position très favorable pour le match retour dimanche prochain (à 17h30) que les Allemandes joueront à domicile.

Devant 3329 spectateurs au Kingsmeadow, Ji So Yun (2e) a marqué un but aux effets de douche froide pour le double vainqueur de la compétition. Cependant, après l’égalisation de l’Islandaise Sara Björk Gunnarsdottir (17e), les visiteuses ont repris l’avantage avec un but contre son camp de Milie Bright (42e). La Suissesse Lara Dickenmann (66e) a aggravé le score pour un résultat bien mérité.

Lyon fait 0-0

Dans la deuxième demi-finale, la capitaine de la DFBn’a pas pu faire mieux que 0-0 avec l’Olympique lyonnais (tenant du titre) face à Manchester City qui a dû se produire sans, blessée. Après 28 victoires consécutives, le club français n’est pas ressorti vainqueur du terrain pour la première fois de la saison.

La finale de la Ligue des Champions aura lieu le 24 mai à Kiev. Cinq jours plus tôt, Wolfsbourg disputera la finale de la coupe d’Allemagne à Cologne contre le Bayern Munich.

[dfb]