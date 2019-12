3-0 en finale : le Bayern assomme Leipzig

Le Bayern Munich a remporté sa 19e Coupe d’Allemagne samedi soir à l’Olympiastadion de Berlin. Opposés au RB Leipzig, dont c’était la première participation en finale, les Bavarois ont ouvert le score grâce à Robert Lewandowski en première mi-temps (29e) avant d’enfoncer le clou après la pause par Kingsley Coman (78e) et de nouveau Lewandowski (85e). Une semaine après son sacre en Bundesliga, le Bayern réalise un nouveau doublé coupe-championnat, le 12e de son histoire.

Lewandowski contre le cours du jeu

Les Munichois ont fait parler leur expérience face à des Lipsiens qui ont fait jeu égal pendant la majeure partie de la rencontre. Ce sont ces derniers qui se procurent la première véritable occasion de cette partie, par Yussuf Poulsen, qui voit sa tête stoppée net par Manuel Neuer (11e). Après avoir mis à mal la défense bavaroise en ce début de match, les Roten Bullen vont malgré cela concéder l’ouverture du score à l’approche de la demi-heure de jeu. David Alaba déborde sur son côté gauche et adresse un centre à Robert Lewandowski qui parvient à redresser le ballon de son coéquipier pour tromper Péter Gulácsi d’un coup de tête fouetté (29e).

Piqués au vif, les joueurs du RBL tentent de répondre à leurs adversaires mais laissent, dans leur élan, des espaces au Champion d’Allemagne, dont aurait notamment pu profiter Kingsley Coman si Ibrahima Konaté n’était pas revenu in-extremis sur sa ligne (42e).

Un Bayern plein de maîtrise

Sur les mêmes bases, le match suit son court en deuxième période et c’est Leipzig qui tente de montrer une réaction d’orgueil. Lancé seul en contre, Emil Forsberg perd son duel face à un Neuer des grands soirs (48e), même rengaine quelques minutes plus tard pour Timo Werner, dont la frappe est sauvée sur la ligne par Niklas Süle (57e).

Après avoir fait le dos rond, le Bayern sort peu à peu de son nid et va faire une nouvelle fois preuve d’une efficacité redoutable. Le ballon de Joshua Kimmich trouve Coman, qui feinte, puis propulse son ballon dans la lucarne opposée des cages de Péter Gulácsi (78e). Un but qui fait mal aux hommes de Ralf Rangnick, qui laisseront le titre définitivement s’envoler à la 85e minute sur un lob astucieux de Lewandowski, son deuxième but de la soirée.

