2009 : Özil offre la Coupe d'Allemagne au Werder

Le Bayer Leverkusen retrouve le Werder Brême mardi 6 février (20h45) en quart de finale de Coupe d’Allemagne, c’est la sixième fois de leur histoire que les deux clubs se rencontrent dans cette compétition. Depuis leur première confrontation en 1976, le bilan des rencontres entre les deux équipes est sans conteste à l’avantage du Werder : 6 victoires face au club de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie. Si la statistique est accablante, les joueurs de Leverkusen, actuellement dauphins du Bayern Munich en Bundesliga, semblent mieux armés cette année pour enfin vaincre le signe indien et l’emporter face à un Werder Brême qui lutte cette saison pour son maintien dans l’élite. Mais tout reste possible pour les Werderaner qui restent sur une victoire 2-1 ce week-end sur le terrain de Schalke 04. En attendant le match de mardi, focus sur la finale de 2009 disputée entre les 2 clubs et remportée par le Werder de Thomas Schaaf avec dans ses rangs un certain Mesut Özil.

Séance de rattrapage pour les 2 clubs

30 mai 2009, stade Olympique de Berlin. Le Werder Brême et le Bayer Leverkusen s’affrontent en finale de Coupe d’Allemagne au terme d’une saison décevante pour les 2 clubs en championnat. Le Werder de Thomas Schaaf se classe 10e derrière le Bayer Leverkusen de Bruno Labbadia, 9e au classement. Les 2 équipes ne sont pas parvenues à se mêler à la lutte de haut de tableau qui voit le VfL Wolfsburg de Dzeko et Grafite s’adjuger le titre en Bundesliga devant le Bayern Munich de Jürgen Klinsmann. La Coupe d’Allemagne apparaît donc comme une occasion inespérée de sauver leur saison et d’obtenir une qualification européenne. De plus, cette rencontre revêt une importance particulière pour les joueurs du Werder qui ont perdu 10 jours plus tôt la finale de la Coupe de l'UEFA à Istanbul face aux Ukrainiens du Chakhtar Donetsk (2-1). Avant cette finale de Coupe d’Allemagne, Rudi Völler, le directeur sportif du Werkself, déclare : « cette finale sera du 50/50 ». Tombeur du Bayern Munich en quart de finale, le Bayer Leverkusen est confiant au moment d’aborder cette finale avec notamment dans ses rangs Arturo Vidal, Stefan Kießling et Patrick Helmes, intenable cette saison-là et auteur de 21 buts en championnat. En face, Thomas Schaaf peut compter sur son meneur de jeu brésilien Diego, son buteur Claudio Pizzaro et sur le jeune Mesut Özil (20 ans), auteur d’un exercice 2008/2009 prometteur sous le maillot du Werder.

Özil, héros de la finale

Le Werder dispute ce soir-là sa 9e finale de Coupe d’Allemagne, le Bayer quant à lui apparaît seulement pour la troisième fois à ce stade de la compétition après son unique sacre en 1993 et sa finale perdue en 2002 face à Schalke 04. Le Werkself est au grand complet pour cette finale, seul Per Mertesacker manque à l’appel pour le Werder. La première mi-temps est équilibrée et voit notamment les 2 gardiens de la Mannschaft, Tim Wiese et René Adler, briller de part et d’autre et permettre aux deux équipes de garder leurs cages inviolées au moment de regagner les vestiaires. Le deuxième acte part sur les mêmes bases mais le Werder se détache et inscrit le seul but de cette finale grâce à son jeune talent Mesut Özil, bien décalé côté gauche par Diego. Le natif de Gelsenkirchen, formé à Schalke 04, trompe René Adler d’une frappe croisée et offre la victoire au Werder Brême qui soulève ce soir-là à Berlin sa 6e Coupe d’Allemagne, la 3e pour Thomas Schaaf en tant qu’entraîneur du Werder après 1999 et surtout 2004 lors du doublé Coupe-championnat.

La saison 2008/2009 du Werder est sauvée grâce à cette victoire en Coupe d'Allemagne. Après ce titre, Diego rejoint la Juventus Turin en juin 2009 après 3 années passées au club, laissant le poste de meneur de jeu au jeune héros de cette finale, Mesut Özil, avec le succès qu’on lui connaît.

Un an plus tard, Mesut Özil brille au Mondial sud-africain et séduit les dirigeants du Real Madrid, club avec lequel il s’engage en juillet 2010 après un Mondial réussi, terminé sur la 3e marche du podium avec la Mannschaft. La suite appartient à l’histoire.

Fiche technique de la finale :

Werder Brême : Wiese - Fritz, Prödl, Naldo, Boenisch - Baumann (Niemeyer, 60e), Frings, Özil (Tziolis, 87e), Diego - Pizzaro, Almeida (Rosenberg, 90e)

Entraîneur : Thomas Schaaf

Bayer Leverkusen : Adler - Castro (Kroos, 85e), Sinkiewicz, Friedrich, Kadlec - Renato Augusto, Vidal (Charisteas, 85e), Rolfes, Barnetta - Kießling, Helmes

Entraîneur : Bruno Labbadia

But : Mesut Özil (58e)

[DFB]