2-2 : L’Allemagne concède le match nul face à l’Argentine

Mercredi soir à Dortmund en match amical face à l’Argentine, l’équipe d’Allemagne a laissé filer la victoire au terme d’une rencontre plaisante et réussie au niveau du jeu, malgré l’absence de nombreux joueurs-cadres. La Mannschaft met ainsi fin à une série de trois défaites consécutives à domicile face aux double-champions du monde, grâce notamment à une première heure de jeu de bonne facture.

Après un premier quart d’heure d’observation, l’équipe d’Allemagne passa la vitesse supérieure, inscrivant deux buts en l’espace de quelques minutes par Serge Gnabry (15e) et Kai Havertz (22e) à la suite de deux belles actions collectives. L’attaquant du Bayer Leverkusen Lucas Alario relança la partie en deuxième mi-temps (66e) avant que Lucas Ocampos n’inscrive un but égalisateur mérité pour les visiteurs en fin de rencontre (85e).

24,4 ans de moyenne d’âge

La Mannschaft débuta la partie fortement diminuée par les absences. Pressenti pour débuter le match, Niklas Stark a finalement dû déclarer forfait en raison d’une grippe intestinale ; l’occasion pour Joachim Löw de titulariser Robin Koch pour la première fois en défense, tout comme son coéquipier en club Luca Waldschmidt, lancé dans le grand bain à la pointe de l’attaque. Nadiem Amiri et Suat Serdar, eux aussi encore bloqués à zéro sélection, entrèrent en cours de match. Au coup d’envoi, la moyenne d’âge des titulaires était de 24,4 ans.

Après une minute de silence à la mémoire des victimes de l’attentat de Halle, le match débuta devant les 45 197 spectateurs du Signal-Iduna-Park. Gnabry ouvrit le score d’une frappe de l’extérieur du pied, sur un service de Lukas Klostermann. Sur le second but, ces derniers combinèrent pour servir Kai Havertz, qui inscrivit son premier but avec la Mannschaft.

Plus passive après l’heure de jeu, la défense de l’équipe permit à l’Argentine de recoller au score. Non couvert, Marcos Acuna centra pour Alario, lui aussi libre de tout marquage, qui remporta son duel avec Marc-André ter Stegen (66e). Sur le second but argentin, un ballon perdu facilement devant Alario parvint à Ocampos, dont la frappe fut déviée par Emre Can dans les filets de ter Stegen (85e).

[dfb]