2-1 en Ukraine : première victoire de la Mannschaft en Nations League

L’équipe d’Allemagne a remporté son premier match d’UEFA Nations League en sept tentatives depuis la création de la compétition. Devant 17 573 spectateurs massés au stade olympique de Kiev, les hommes de Joachim Löw se sont imposés 2-1 devant l’Ukraine, grâce à des réalisations signées Matthias Ginter (20e) et Leon Goretzka (49e), contre un but de Ruslan Malinowski (76e) sur penalty. La Mannschaft grimpe ainsi à la deuxième place du groupe 4 avec cinq points, derrière l’Espagne (7).

C’est avec neuf nouveaux joueurs par rapport au match amical contre la Turquie (3-3) mercredi soir que Joachim Löw a lancé son équipe face aux Ukrainiens d’Andriy Chevtchenko : seuls Julian Draxler et Antonio Rüdiger on conservé leur place de titulaire. La composition : Neuer (C) - Halstenberg, Ginter, Kimmich, Draxler, Kroos, Klostermann, Süle, Rüdiger, Goretzka, Gnabry.

Monté aux avant-postes, Matthias Ginter a ouvert le score en reprenant de près un centre à ras de terre d’Antonio Rüdiger (20e). En début de seconde période, un centre de Lukas Klostermann est mal capté dans les airs par le gardien ukrainien Buschtschan ; Leon Goretzka en profite pour doubler l’écart (49e). En fin de rencontre, une faute de Niklas Süle offre un penalty à l’Ukraine, transformé par Ruslan Malinowski face au capitaine Manuel Neuer (76e).

C’est avec trois points précieux et un sentiment de victoire retrouvé que la Mannschaft s’apprête désormais à rentrer à Cologne, où elle retrouvera l’équipe de Suisse mardi soir (20h45) pour la suite de l’UEFA Nations League.

[dfb]