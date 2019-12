2-0 puis 2-2 : la Mannschaft concède le nul face aux Pays-Bas

Pour son dernier match de l’année 2018, l’équipe d’Allemagne n’a pas pu obtenir mieux qu’un résultat nul 2-2 face à la sélection des Pays-Bas, dans le cadre de l’ultime journée d’UEFA Nations League. Au stade de Gelsenkirchen, Timo Werner et Leroy Sané avaient pourtant permis à l’Allemagne de concrétiser sa nette domination en première mi-temps, marquée par un rythme élevé, de nombreuses transitions réussies et d’occasions de but, et de belles prises de risque. Malgré cela, les Pays-Bas parvinrent finalement à égaliser grâce à deux buts tardifs signés Quincy Promes (85e) et Virgil van Dijk (90e+1).

Ce match nul pourrait avoir des conséquences pour le tirage au sort des qualifications pour l’EURO 2020 qui se tiendra le dimanche 2 décembre. La Mannschaft ne sera en effet placée dans le chapeau 1 que si le Portugal s’impose ce mardi soir (20h45) devant la Pologne. Si la Pologne ne s’incline pas, alors l’Allemagne se retrouvera dans le chapeau deux et devra en découdre avec l’une des 10 meilleures nations européennes pour être présent à l’EURO 2020.

Les Pays-Bas n’avaient besoin que d’un seul point pour prendre la première place à l’équipe de France dans le groupe 1 de la ligue A de l’UEFA Nations League, et ainsi valider son billet pour le Final Four de la compétition. C’est désormais chose faite pour les Bataves, qui rejoignent le Portugal, l’Angleterre et la Suisse dans le tournoi final.