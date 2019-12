2-0 face au Chili : répétition générale réussie

L’équipe d’Allemagne féminine a livré une prestation solide pour son dernier match amical avant la Coupe du monde en France. Opposées aux Chiliennes à la Continental-Arena de Ratisbonne, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg se sont imposées 2 à 0 grâce à des buts de la capitaine Alexandra Popp (29e) et Carolin Simon (45e+2) en première période.

« Les victoires sont toujours bonnes pour le moral, et la manière a aussi été satisfaisante aujourd’hui », a déclaré la sélectionneuse. « On a vu beaucoup de bonnes intentions. Notre objectif est de toujours amener de la vitesse et de jouer en combinaisons rapides. » La gardienne Almuth Schult a néanmoins regretté le manque de réalisme de ses coéquipières : « Les filles ont pris beaucoup de plaisir à jouer, mais il nous faut maintenant un peu plus de précision devant le but. »

Alexandra Popp a ouvert le score d’un plat du pied sur corner et Carolin Simon a doublé la mise sur un centre lointain qui a finalement trompé la gardienne adverse avec l’aide du poteau. Mais les occasions de marquer davantage de buts ont en effet été nombreuses : Svenja Huth a trouvé la barre transversale, Popp a manqué de peu le cadre à plusieurs reprises et Lina Magull, Giulia Gwinn, Sara Däbritz ou encore Melanie Leupolz auraient également pu creuser l’écart.

La Coupe du monde débutera le 8 juin pour l’équipe d’Allemagne avec le match d’ouverture du groupe B face à la Chine (15h). Elle défiera ensuite l’Espagne le 12 juin (18h) puis l’Afrique du Sud le 17 juin (18h).

[dfb]