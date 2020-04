1992 : Uwe Kamps, héros de la coupe

Il est un symbole de fidélité à son club de toujours : le Borussia Mönchengladbach, dont il a porté les couleurs durant toute sa carrière entre 1982 et 2004. Uwe Kamps occupe depuis le poste d’entraîneur des gardiens et a notamment participé à l’éclosion d’un certain Marc-André ter Stegen. S’il était également connu pour ses maillots colorés et ses coiffures originales, l’ancien portier de la sélection olympique allemande, médaillé de bronze à Séoul en 1998, est avant tout entré dans l’histoire en 1992 grâce à sa performance extraordinaire lors d’une demi-finale de DFB Pokal.

Ce 7 avril 1992, le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach se dispute un ticket pour la finale de la coupe d’Allemagne à Berlin, qui se déroulera quelques semaines plus tard. Si le score est nul est vierge à la pause, la rencontre s’anime au retour des vestiaires. Ulf Kirsten ouvre le score pour le Bayer (51e), mais le Borussia réagit et égalise quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Kastenmaier (61e).

Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager à la fin du temps réglementaire, il faut donc disputer les prolongations. Hans-Jorg Criens pense cette fois offrir la victoire à son équipe en trompant le gardien adverse (95e) mais Andreas Thom parvient à remettre les deux camps à égalité une minute avant le coup de sifflet final (119e). Le suspense est insoutenable.

La qualification pour la finale se jouera donc aux tirs au but. C’est alors qu’Uwe Kamps entre en scène : le gardien de 27 ans ne repousse pas une, mais les quatre tentatives des joueurs du Bayer. Jorginho, Heiko Herrlich, Ioan Lupescu et Martin Kree échouent chacun à leur tour. Mönchengladbach remporte la séance 2-0, Martin Max Holger Fach transformant leurs penalties.

Ironie du sort, la finale se terminera de nouveau aux tirs au but, mais le Borussia devra cette fois s’incliner face au Hannover 96 (0-0, 4-3 tab). Néanmoins, la performance du portier des Poulains en demi-finale reste à ce jour inégalée en coupe d’Allemagne. Daniel Klewer, l’ancien gardien de Nuremberg, a certes repoussé quatre des cinq tentatives adverses contre Unterhaching en 2006, tout comme Daniel Batz, le gardien de Sarrebruck cette saison (4/6 en quart de finale face au Fortuna Düsseldorf), mais aucun n’est encore parvenu à rééditer l’exploit de réaliser un sans faute lors d’une séance de tirs au but.

[dfb]