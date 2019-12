17 joueurs pour Allemagne-Italie All-Stars

21 ans après son dernier match à la tête de l’équipe d’Allemagne, Berti Vogts renfile le costume de sélectionneur : celui des DFB-All-Stars, qui affronteront une équipe composée de légendes de la Squadra Azzura lundi prochain (18h) au Sportpark Ronhof de Fürth. Le champion du monde 1974 et d’Europe 1996 a publié une liste de 17 joueurs pour ce match de gala.

Avec Roman Weidenfeller, Thomas Berthold, Guido Buchwald et Jürgen Klinsmann, quatre champions du monde seront de la partie. Les vice-champions du monde 2002 Marko Rehmer, Gerald Asamoah, Torsten Frings et Oliver Neuville seront également présents, tout comme Thomas Helmer, champion d’Europe 1996.

Sur place, le joueur le plus capé sera Klinsmann avec 108 sélections, suivi de près par Ulf Kirsten, qui compte 100 sélections avec la RDA et l’Allemagne réunifiée. En comptant les sélections de Berti Vogts (96) et de son éminent assistant Andreas Brehme (86), l’équipe totalisera pratiquement les 1 000 sélections pour l’équipe d’Allemagne. En face, l’équipe d’Italie se rendra sur place avec pas moins de 10 champions du monde 2006.