12-0 : festival offensif du Bayern

La dernière rencontre du premier tour de Coupe d’Allemagne avait lieu ce soir. Le Bayern Munich s’impose très largement 12-0 sur le terrain du Bremer SV. La partie devait initialement se tenir le 6 août dernier, mais avait dû être reportée à cause du trop grand nombre de joueurs positifs au coronavirus au sein de l'effectif du SV.

Les Bavarois enterrent tout suspense en première période, grâce notamment à un duo Choupo-Moting – Musiala étincelant. Le premier est l’auteur d’un triplé (8e, 28e, 35e), alors que l’international allemand trouve le chemin des filets (16e), puis oblige le défenseur Warm à tromper son propre gardien (27e). Les champions d’Allemagne mènent déjà 5 buts à 0 quand l’arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires.

Le feu d’artifice continue dès le retour des vestiaires, après seulement deux minutes, Tillman profite d’une mauvaise relance de la défense pour aggraver le score (47e). Musiala confirme ensuite sa très bonne forme en marquant son deuxième but de la soirée filets (49e). Leroy Sané (65e) et Cuisance (80e) sont également buteurs, avant que Choupo-Moting n’inscrive sa quatrième réalisation du match (82e) et que Bouna Sarr (86e) puis Tolisso n’enfoncent le clou (88e).

Le Bayern Munich s’impose 12-0 et se qualifie pour le deuxième tour du DFB-Pokal 2021-2022, qui se déroulera le week-end du 26-27 octobre. Le tirage au sort aura lieu dimanche (28.8) à 18h30.