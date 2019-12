1-0 pour le Mexique : la Mannschaft rate son entrée

L’équipe d’Allemagne a débuté sa quête d’un deuxième titre mondial consécutif par une défaite. Au stade Loujniki de Moscou, les quadruples champions du monde se sont inclinés 1-0 devant la sélection du Mexique, pour le premier match du groupe F. Hirving Lozano (35e minute) a inscrit l’unique but du match en première mi-temps, récompensant ainsi l’excellente prestation d’El Tri.

Il s’agit de la première défaite de la Mannschaft face au Mexique en Coupe du monde, après trois victoires consécutives obtenues en 1978 (6-0), 1986 (0-0, 4-1 aux t.a.b.) et 1998 (2-1).

Première défaite inaugurale depuis 36 ans

Fin de série également pour le sélectionneur national Joachim Löw, qui n’avait jusqu’alors que connu la victoire pour l’entrée en lice de l’équipe d’Allemagne en Coupe du monde. Assistant du sélectionneur Jürgen Klinsmann en 2006 lors de la victoire inaugurale 4-2 face au Costa Rica, Löw avait ensuite enchaîné avec deux succès 4-0 en 2010 (contre l’Australie) et 2014 (contre le Portugal).

L’Allemagne ne s’était plus inclinée pour son entrée en lice en Coupe du monde depuis 36 ans, en 1982 (défaite 2-1 face à l’Algérie).

Grippé, Jonas Hector avait dû déclarer forfait peu avant le coup d’envoi et fut remplacé par Marvin Plattenhardt à gauche de la défense, aux côtés de Mats Hummels, Jérôme Boateng et Joshua Kimmich. Sami Khedira et Toni Kroos étaient titulaires devant la défense, tandis que Marco Reus fut laissé sur le banc au profit de Julian Draxler, Mesut Özil et Thomas Müller. Timo Werner fut aligné à la pointe de l’attaque.

[dfb]