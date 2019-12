0-0 entre le Mexique et le Pays de Galles

À trois semaines de son entrée en lice en Coupe du monde face à l’Allemagne (le 17 juin à 17h), le Mexique est encore en rodage. En amical face à la sélection du Pays de Galles, « El Tri » n’a pas pu faire mieux qu’un score nul de 0 à 0 à Pasadena, en Californie.

Le sélectionneur Juan Carlos Orosio a fait tourner son effectif face à des Gallois venus aux États-Unis sans leur star Gareth Bale, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid samedi soir. Un turnover marqué par six changements en cours de match et notamment des apparitions des deux joueurs de l’Eintracht Francfort, Marco Fabian et Carlos Salcedo.

Le point faible du Mexique lors de cette rencontre aura été le manque de réalisme, avec 69% de possession de balle et 9 tirs non transformés.