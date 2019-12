0-0 à Munich entre l’Allemagne et la France

L’équipe d’Allemagne et la France championne du monde se sont quittés sur un score nul et vierge à l’Allianz-Arena de Munich, dans le cadre de la première journée de la nouvelle UEFA Nations League. Devant 67 458 personnes et des millions de téléspectateurs, la Mannschaft a, grâce à une performance pleine d’enthousiasme, renoué avec son public après sa très décevante Coupe du monde en Russie.

Pour ce match, le sélectionneur Joachim Löw opta pour une configuration inédite, avec notamment Antonio Rüdiger en latéral gauche et Joshua Kimmich en position de milieu défensif : Manuel Neuer – Matthias Ginter, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Antonio Rüdiger – Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Toni Kroos – Thomas Müller, Marco Reus, Timo Werner.

Le premier acte est équilibré mais relativement pauvre en occasions d’un côté comme de l’autre. Une frappe excentrée de Werner est bien captée par le gardien français Alphonse Aréola (18e) ; en face, une tête d’Olivier Giroud (36e) et un coup franc de Kylian Mbappé (43e) obligent Neuer à intervenir. Sur la dernière action du premier acte, Giroud est tout près d’ouvrir le score sur une talonnade (45e+1).

L’Allemagne pas récompensée

Malgré une frappe lointaine de Griezmann qui pousse Neuer à la parade (48e), la deuxième mi-temps est largement dominée par l’Allemagne, qui se montre également de plus en plus dangereuse. Une première frappe de Werner dans un angle fermé est repoussée par Areola (57e), mais la première alerte sérieuse sur le but français est l’œuvre de Marco Reus : après une action de contre, Reus est parfaitement servi aux abords de la surface par Ginter, mais sa merveille de frappe enroulée est repoussée du bout des doigts par Areola (65e).

Quelques minutes plus tard, Marco Reus part cette fois lui-même en contre avant de servir Hummels sur sa gauche – après une action confuse dans la surface, Hummels décoche une frappe lourde qu’Areola repousse (72e). C’est ensuite au tour de Müller de tenter sa chance sur une frappe audacieuse depuis l’angle gauche de la surface de réparation, mais Areola détourne une fois encore le ballon qui prenait la direction de la lucarne.

Sur le corner qui suit, Areola se fend d’un arrêt-reflexe encore plus impressionnant sur une tête puissante de Ginter. Après une ultime frappe contrée à bout portant d’Ilkay Gündogan (77e), les occasions se font moins nettes jusqu’au coup de sifflet final et les deux équipes se quittent sur ce score de parité.

