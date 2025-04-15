Im Rahmen des Bonussystems erhalten Amateurvereine finanzielle Zuwendungen, wenn deren frühere Spieler*innen in einer DFB-U-Nationalmannschaft eingesetzt worden sind. Das Bonussystem besteht seit der Saison 2004/2005. Die Bonuszahlungen gehen an die Vereine, bei denen erstmalig U-Nationalspieler*innen mindestens zwei Jahre gespielt haben. Für diese zwei Jahre erhält der jeweilige Verein 1200 Euro. Für jedes weitere Jahr gibt es zusätzliche 500 Euro. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Zahlung.

Bei den Junioren gilt dies für Spieler mit mindestens einem offiziellen Länderspiel im Bereich U 16-, U 17-, U 18- oder U 19-Junioren. Bei den Spielerinnen gilt das Bonussystem für Einsätze im Bereich der U 17- und U 19-Juniorinnen. Berücksichtigt werden dabei nur Amateurvereine unterhalb der 2. Bundesliga.

Die Ausschüttung für die vergangene Saison findet in der Regel zum jeweiligen Jahresende statt. Dafür überweist der DFB das Geld zunächst an die Landesverbände, die dieses anschließend ohne Zutun der Vereine an diese verteilen und die Verwendung zur Förderung des Jugendfußballs kontrollieren. Die Vereine können also im 1. Quartal mit dem Geld aus der Vorsaison rechnen.

Die Vereine, deren ehemalige Schützlinge im Rahmen der Fritz-Walter-Medaille zu den Besten ihres Jahrgangs gewählt werden, dürfen sich über Anteile der dort ausgelobten Prämien freuen.