Die Kommission Fans und Fankulturen fungiert als gemeinsames Beratungs- und Fachgremium von DFB und DFL zu Themen, die Auswirkungen auf Fans oder fankulturelle Aspekte haben. Die Kommission bringt sich in Diskussionsprozesse ein und regt diese an. Darüber hinaus identifiziert die Kommission fankulturelle Entwicklungen und analysiert diese. Sie unterstützt und berät in der Meinungsbildung, setzt Impulse und formuliert Handlungsempfehlungen.