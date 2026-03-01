Fan Club News

Gewinnspiele

  • Hol dir jetzt deinen Platz in Stuttgart!

    Wir verlosen 2×2 Tickets für das Länderspiel Deutschland gegen Ghana am 30. März in Stuttgart.
    Laufzeit: 20.03.2026
    

  • VIP-Tickets für das Futsal-Länderspiel in Hamburg gewinnen

    Für das Länderspiel in der Sporthalle Hamburg verlosen wir unter allen Teilnehmer*innen 1×2 VIP-Tickets.
    Laufzeit: 05.04.2026
    

  • POKALFIEBER IN BERLIN: SEI LIVE DABEI!

    Der DFB verlost 5×2 Tickets für das DFB-Pokalfinale am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion!
    Laufzeit: 14.05.2026
    

  • Gewinne ein personalisiertes DFB-Heimtrikot!

    Passend zur anstehenden WM 2026 verlost der DFB ein DFB-Heimtrikot, das ganz nach deinem Wunsch beflockt wird!
    Laufzeit: 31.03.2026
    
