Gewinnspiele
Hol dir jetzt deinen Platz in Stuttgart!Laufzeit: 20.03.2026Wir verlosen 2×2 Tickets für das Länderspiel Deutschland gegen Ghana am 30. März in Stuttgart.
VIP-Tickets für das Futsal-Länderspiel in Hamburg gewinnenLaufzeit: 05.04.2026Für das Länderspiel in der Sporthalle Hamburg verlosen wir unter allen Teilnehmer*innen 1×2 VIP-Tickets.
POKALFIEBER IN BERLIN: SEI LIVE DABEI!Laufzeit: 14.05.2026Der DFB verlost 5×2 Tickets für das DFB-Pokalfinale am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion!
Gewinne ein personalisiertes DFB-Heimtrikot!Laufzeit: 31.03.2026Passend zur anstehenden WM 2026 verlost der DFB ein DFB-Heimtrikot, das ganz nach deinem Wunsch beflockt wird!
