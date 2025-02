Welcome-Package

Sobald du in den Fan Club Nationalmannschaft eintrittst, erhältst du das Welcome-Package umgehend per Post und bist für den Besuch im Stadion bestens ausgerüstet. Cap und Schal sorgen für den schwarz-rot-goldenen Look im Fan-Block, mit dem Gym-Bag kann alles Nötige ins Stadion transportiert werden kann.

Die exklusiven Artikel in schwarz-rot-gold haben schon so manches Nicht-Mitglied neidisch gemacht. Wer Cap und Schal im Stadion trägt, gibt sich als Fan Club-Mitglied zu erkennen und wird als solches erkannt. Beide haben einen hohen Wiedererkennungswert.