Länderspielreisen

Der Fan Club Nationalmannschaft unterstützt unsere Nationalmannschaften bei jedem Spiel. Bei Heim- und Auswärtsspielen organisieren unsere Fan-Club-Betreuer aus ganz Deutschland günstige Fahrten. Zu ausgesuchten Anlässen und bei großen Turnieren bietet der Fan Club Nationalmannschaft auch exklusive Charterflüge und Reisen zu den Spielen unserer Teams und organisiert die Transfers vor Ort. Dazu werden häufig besondere Attraktionen wie Dampferfahrten auf Donau und Bosporus, Stadtrundfahrten in Moskau und Astana oder auch mal eine Brauereibesichtigung in Dublin geboten.

Bei Welt- und Europameisterschaften prüft der Fan Club auch, ob im Gastgeberland gemeinsame Unterkünfte mit angemessener Infrastruktur zu fanfreundlichen Preisen realisierbar sind. Bei der EURO 2008 bot der Fan Club etwa ein Fan-Camp in Klagenfurt am schönen Hafnersee und bei der WM 2010 in Südafrika ein Fan-Village, von dem aus gemeinsame Ausflüge und die Fahrten zu den Spielen unserer Mannschaft organisiert wurden. Auch bei der EURO 2012 hat der Fan Club zu jedem deutschen Spiel einen Fan-Charter organisiert. Der WM-Titel 2014 wurde im Fan-Ressort gefeiert. 2016, 2018 und 2022 trafen sich die deutschen Fans in Fan-Camps.

Über entsprechende Aktionen und Angebote werden die Mitglieder frühzeitig über den Newsletter und auf der Website informiert.