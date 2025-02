Exklusive Ticketverkaufsphasen

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft sind beim Ticketverkauf ganz vorne dabei. Für sie gibt es eine exklusive Vorverkaufsphase bei allen Länderspielen der A-Nationalmannschaft. Für Auswärtsspiele können ausschließlich Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft oder von eigenständigen Fanclubs Tickets erwerben.

Weitere Vorteile: Fan-Club-Mitglieder zahlen bei Heimspielen der A-Nationalmannschaft in ausgewählten Blöcken hinter dem Tor nur 15 Euro. Der Normalpreis für diese Tickets liegt zwischen 25 und 45 Euro. Somit sparen Fan-Club-Mitglieder bis zu 30 Euro pro Ticket - so viel wie der Jahresbeitrag im Fan Club kostet. Bei den Heimspielen der Frauen-Nationalmannschaft zahlen Fan-Club-Mitglieder in ausgewählten Blöcken hinter dem Tor nur 10 Euro anstatt 15 Euro. Und: Der beliebte deutsche Fan-Block ist zuerst für Fan-Club-Mitglieder reserviert.

Bei Europa- und Weltmeisterschaften setzt sich der DFB im Rahmen der Regularien der UEFA bzw. FIFA dafür ein, den Mitgliedern des Fan Club Nationalmannschaft ein exklusives Ticketkontingent anzubieten.

Zu den Heim- und Auswärtsspielen der deutschen Nationalmannschaft können Karten über den DFB-Ticketshop bezogen werden. Beginnt der Vorverkauf für ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, so veröffentlichen wir dies auf unserer Website mit Angabe der Kategorien und Preise der Karten sowie möglichen Bezugsquellen.

Grundsätzlich kann der DFB die Anzahl der dem Fan Club Nationalmannschaft zustehenden Eintrittskarten bei Heimspielen, für die ein Vorkaufsrecht besteht, begrenzen. Sollte die Ticket-Nachfrage der Fan-Club-Teilnehmer größer sein als das für die Teilnehmer des Fan Clubs reservierte Angebot, entscheidet das Eingangsdatum der Bestellung beim DFB über die Ticketverteilung (first come, first served-Prinzip). Bei Auswärtsspielen greift das Bonussystem.