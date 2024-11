Aktiv dabei sein

Dabei sein bedeutet auch: Selbst mitmachen, Initiative und Kreativität an den Tag legen. Bei Mitgliedertreffen, eigenen Fan-Club-Turnieren und Info-Veranstaltungen sowie beim gemeinsamen Entwerfen von Choreografien fürs Stadion werden die Mitglieder ins Geschehen mit einbezogen. So könnt Ihr den Fan Club aktiv mitgestalten, so entsteht der Teamgeist, der auch auf dem grünen Rasen die Grundlage des Erfolgs ist.