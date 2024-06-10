Fan Club
Fan Club Historie
Der Anfang
Am Anfang stand die Idee: Wie beispielsweise in Holland oder England wollten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein Exklusiv-Partner Coca-Cola für das deutsche Nationalteam eine organisierte Fanstruktur schaffen, wie es sie rund um die Vereinsmannschaften gibt. Für mehr Identifikation, Aktion und Support der DFB-Auswahl sowie für mehr Service und Attraktivität für die Fans.
Umsetzung
Es folgte die Umsetzung: Der Fan Club Nationalmannschaft wurde am 29. März 2003 zum Länderspiel Deutschland gegen Litauen in Nürnberg ins Leben gerufen, um die deutsche Nationalmannschaft bei Länderspielen sicht- und hörbar zu unterstützen und den Fans des deutschen Teams eine bundesweite Plattform zum gegenseitigen Austausch und spezifische Serviceleistungen (Ticketzugang, Transport, Übernachtung) zu bieten.
Stetige Verbesserung
Die Strukturen des Fan Club wurden dabei kontinuierlich verbessert. Mittlerweile gibt es über das ganze Bundesgebiet verteilt ehrenamtliche Fan-Club-Betreuer, die als Bindeglieder zwischen den Fans und dem DFB fungieren und eigenständig Reisen zu den Länderspielen unserer Nationalmannschaft anbieten. Seit 2010 unterstützen wir auch verstärkt unsere Frauen- und U 21-Nationalmannschaft.
RUND 85.000 MITGLIEDER UND VIELE EXKLUSIVE VORTEILE
Prominente Paten
Als erster Pate des Projekts konnte seinerzeit kein Geringerer als Oliver Bierhoff gewonnen werden. Der EM-Held von 1996 und ehemalige Team-Manager der Nationalelf hält den Kontakt zur Basis. Mittlerweile sind mehr zahlreiche ehemalige Nationalspieler Mitglieder im Fan Club, darunter Rudi Völler, Klaus Allofs, Paul Breitner oder Horst Hrubesch. Auch die Frauen sind natürlich vertreten, unter anderem mit Steffi Jones, Renate Lingor und Rekordnationalspielerin Birgit Prinz.
85.000 Mitglieder
Die Vorteile einer Mitgliedschaft im Fan Club sprechen für sich: Mittlerweile zählt der Fan Club rund 85.000 Mitglieder und wächst kontinuierlich. Mit modernen Angeboten wie dem digitalen Mitgliederausweis, exklusiven Informationen über den Newsletter, Gewinnspielen und besonderen Aktionen bietet der Fan Club seinen Mitgliedern einen echten Mehrwert und entwickelt sein Angebot stetig weiter.
Aktiv dabei sein
Dabei sein bedeutet auch: Selbst mitmachen, Initiative und Kreativität an den Tag legen. Bei Mitgliedertreffen, eigenen Fan-Club-Turnieren und Info-Veranstaltungen sowie beim gemeinsamen Entwerfen von Choreografien fürs Stadion werden die Mitglieder ins Geschehen mit einbezogen. So könnt Ihr den Fan Club aktiv mitgestalten, so entsteht der Teamgeist, der auch auf dem grünen Rasen die Grundlage des Erfolgs ist.