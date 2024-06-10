Fans of Germany during the opening ceremonyGES/ Fussball/ UEFA Nations League, Spiel um Platz 3: Deutschland - Frankreich, 08.06.2025Football / Soccer UEFA Nations League Third place match: Germany vs France, Stuttgart, June 8, 2025

Fan Club

Fan Club Historie

Fans of Germany celebrateGES/ Fussball/ Fussball Weltmeisterschaft 2026: Deutschland - Curacao, 14.06.2026Football / Soccer: FIFA World Cup 2026: Germany vs Curacao, Houston, June 14, 2026
GES/Marvin Ibo Güngör

Der Anfang

Am Anfang stand die Idee: Wie beispielsweise in Holland oder England wollten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein Exklusiv-Partner Coca-Cola für das deutsche Nationalteam eine organisierte Fanstruktur schaffen, wie es sie rund um die Vereinsmannschaften gibt. Für mehr Identifikation, Aktion und Support der DFB-Auswahl sowie für mehr Service und Attraktivität für die Fans.

Umsetzung

Es folgte die Umsetzung: Der Fan Club Nationalmannschaft wurde am 29. März 2003 zum Länderspiel Deutschland gegen Litauen in Nürnberg ins Leben gerufen, um die deutsche Nationalmannschaft bei Länderspielen sicht- und hörbar zu unterstützen und den Fans des deutschen Teams eine bundesweite Plattform zum gegenseitigen Austausch und spezifische Serviceleistungen (Ticketzugang, Transport, Übernachtung) zu bieten.

Stetige Verbesserung

Die Strukturen des Fan Club wurden dabei kontinuierlich verbessert. Mittlerweile gibt es über das ganze Bundesgebiet verteilt ehrenamtliche Fan-Club-Betreuer, die als Bindeglieder zwischen den Fans und dem DFB fungieren und eigenständig Reisen zu den Länderspielen unserer Nationalmannschaft anbieten. Seit 2010 unterstützen wir auch verstärkt unsere Frauen- und U 21-Nationalmannschaft.

RUND 85.000 MITGLIEDER UND VIELE EXKLUSIVE VORTEILE

Nico Schlotterbeck.UEFA EURO 2024: offenes Training der deutschen Fussball Nationalmannschaft in Herzogenaurach, 10.06.2024Training, practice of the German national team, Herzogenaurach, 10.06.2024Abdruck+jede Verwendung ausserhalb des DFB / Deutschen Fussball-Bund nicht gestattet.
DFB / Philipp Reinhard

Prominente Paten

Als erster Pate des Projekts konnte seinerzeit kein Geringerer als Oliver Bierhoff gewonnen werden. Der EM-Held von 1996 und ehemalige Team-Manager der Nationalelf hält den Kontakt zur Basis. Mittlerweile sind mehr zahlreiche ehemalige Nationalspieler Mitglieder im Fan Club, darunter Rudi Völler, Klaus Allofs, Paul Breitner oder Horst Hrubesch. Auch die Frauen sind natürlich vertreten, unter anderem mit Steffi Jones, Renate Lingor und Rekordnationalspielerin Birgit Prinz.

85.000 Mitglieder

Die Vorteile einer Mitgliedschaft im Fan Club sprechen für sich: Mittlerweile zählt der Fan Club rund 85.000 Mitglieder und wächst kontinuierlich. Mit modernen Angeboten wie dem digitalen Mitgliederausweis, exklusiven Informationen über den Newsletter, Gewinnspielen und besonderen Aktionen bietet der Fan Club seinen Mitgliedern einen echten Mehrwert und entwickelt sein Angebot stetig weiter.

Aktiv dabei sein

Dabei sein bedeutet auch: Selbst mitmachen, Initiative und Kreativität an den Tag legen. Bei Mitgliedertreffen, eigenen Fan-Club-Turnieren und Info-Veranstaltungen sowie beim gemeinsamen Entwerfen von Choreografien fürs Stadion werden die Mitglieder ins Geschehen mit einbezogen. So könnt Ihr den Fan Club aktiv mitgestalten, so entsteht der Teamgeist, der auch auf dem grünen Rasen die Grundlage des Erfolgs ist.

  • Fans of Germany support their team with flags and a choreographyGES/ Fussball/ UEFA Euro 2024: Spiel 14: Deutschland - Ungarn, 19.06.2024Football / Soccer: UEFA Euro 2024: Match 14: Germany vs Hungary, Stuttgart, June 19, 2024
    GES/Marvin Ibo Güngör
  • DFB Frauen-Nationalmannschaft , German Womens National Team, Deutschland, Germany, WM-Vorbereitung II, Laenderspiel gegen Zambia im Stadion am Sportpark Ronhof, GERZAMSvenja Huth Fuerth, Deutschland, 06/07/2023Foto: Sofieke van Bilsen/DFB
    Sofieke van Bilsen/DFB
  • Nadiem Amiri macht ein Selfie mit Fans.GES/ Fussball/ Training der deutschen Fussball-Nationalmannschaft in Winston-Salem, 08.06.2026Football / Soccer: Training session of the German national team in Winston-Salem, June 8, 2026
    GES/Markus Gilliar
  • Deniz Undav.UEFA EURO 2024: offenes Training der deutschen Fussball Nationalmannschaft in Herzogenaurach, 10.06.2024Training, practice of the German national team, Herzogenaurach, 10.06.2024Abdruck+jede Verwendung ausserhalb des DFB / Deutschen Fussball-Bund nicht gestattet.
    DFB / Philipp Reinhard
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