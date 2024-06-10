Der Anfang

Am Anfang stand die Idee: Wie beispielsweise in Holland oder England wollten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein Exklusiv-Partner Coca-Cola für das deutsche Nationalteam eine organisierte Fanstruktur schaffen, wie es sie rund um die Vereinsmannschaften gibt. Für mehr Identifikation, Aktion und Support der DFB-Auswahl sowie für mehr Service und Attraktivität für die Fans.