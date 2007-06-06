Fan Club Nationalmannschaft
Prominente Mitglieder
Prominente Mitglieder
Dem Fan Club Nationalmannschaft gehören zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Musik und Unterhaltung an. Darunter Fußball-Legenden wie Philipp Lahm, Rudi Völler, Steffi Jones und Birgit Prinz sowie prominente Unterstützer wie Helene Fischer oder Andreas Bourani. Einige von ihnen sind bei ausgewählten Fan-Club-Events als Gäste dabei und stehen für Gespräche, Erinnerungsfotos oder Autogramme zur Verfügung.
2024
115. Peter Schilling (Musiker) (29.06.2024, Dortmund)
114. Timo Hildebrand (26.03.2024, Frankfurt)
2023
113. Equanimeous St. Brown (Football-Spieler) (20.06.2023, Gelsenkirchen)
112. Amon-Ra St. Brown (Football-Spieler) (20.06.2023, Gelsenkirchen)
111. Tim Borowski (12.06.2023, Bremen)
110. Patrick Helmes (28.03.2023, Köln)
109. Younes Zarou (Influencer) (25.03.2023, Mainz)
108. Jens "Knossi" Knossalla (Entertainer) (25.03.2023, Mainz)
2022
107. Dennis Aogo (30.11.2022, Fan-Camp Dubai)
106. Philipp Lahm (07.06.2022, München)
2021
105. Christian Wörns (31.03.2021, digital)
104. Christoph Daum (28.03.2021, digital)
103. Per Mertesacker (25.03.2021, digital)
102. Alfred Gislason (Handballer) (25.03.2021, digital)
2019
101. Uwe Bein (19.11.2019, Frankfurt)
100. Fritz Keller (16.11.2019, Mönchengladbach)
99. Teresa Enke (16.11.2019, Mönchengladbach)
98. Roman Weidenfeller (09.10.2019, Dortmund)
97. Julius Kühn (Handballer) (09.10.2019, Dortmund)
96. Piotr Trochowski (06.09.2019, Hamburg)
95. Heiko Westermann (06.09.2019, Hamburg)
94. Holger Glandorf (Handballer) (06.09.2019, Hamburg)
93. Max Hopp (Darts-Spieler) (11.06.2019, Mainz)
92. Martin Schindler (Darts-Spieler) (11.06.2019, Mainz)
91. Marcel Schäfer (20.03.2019, Wolfsburg)
90. Fabian Böhm (Handballer) (20.03.2019, Wolfsburg)
2018
89. Klaus Fischer (19.11.2018, Gelsenkirchen)
88. Joachim Streich (15.11.2018, Leipzig)
87. Karlheinz Förster (09.09.2018, Sinsheim)
86. Anna Schaffelhuber (Monoskibobfahrerin) (06.09.2018, München)
85. Simon Rolfes (08.06.2018, Leverkusen)
84. Thorsten Frings (27.03.2018, Berlin)
83. Ulf Kirsten (23.03.2018, Düsseldorf)
2017
82. Dieter Müller, (14.11.2017, Köln)
81. Hans Peter Briegel (08.10.2017, Kaiserslautern)
80. Cacau (04.09.2017, Stuttgart)
79. Matthias Müller (Hockeyspieler) (10.06.2017, Nürnberg)
78. Sebastian Kehl (22.03.2017, Dortmund)
2016
77. Jan Schlaudraff (11.10.2016, Hannover)
76. Uwe Seeler (08.10.2016, Hamburg)
75. Charly Hübner (Schauspieler) (08.11.2016, Hamburg)
74. Marcell Jansen (31.08.2016, Mönchengladbach)
73. Bernard Dietz (04.06.2016, Gelsenkirchen)
72. Felix Jaehn (Musiker) (29.06.2016, Augsburg)
71. Herbert Grönemeyer (Musiker) (27.05.2016, Gelsenkirchen)
70. Marco Hagemann (Fernseh-Kommentator) (29.03.2016, München)
69. Björn Werner (American Football) (26.03.2016, Berlin)
2015
68. Stefan Kretzschmar (Handballer) (10.10.2015, Leipzig)
67. Charly Körbel (04.09.2015, Frankfurt)
66. Paul Kalkbrenner (Musiker) (03.08.2015, Lichtenberg)
65. Hansi Flick (10.06.2015, Köln)
64. Olaf Marschall (25.03.2014, Kaiserslautern)
2014
63. Jens Lehmann (14.11.2014, Nürnberg)
62. Gerald Asamoah (14.10.2014, Gelsenkirchen)
61. Michael Rummenigge (07.09.2014, Dortmund)
60. Frank Mill (03.09.2014, Düsseldorf)
59. Kai Pflaume (Fernseh-Moderator) (15.07.2014, Berlin)
58. Helene Fischer (Musikerin) (15.07.2014, Berlin)
57. Andreas Bourani (Musiker) (15.07.2014, Berlin)
56. Harald Strutz (06.06.2014, Mainz)
55. Matze Knop (Comedian) (01.06.2014, Mönchengladbach)
54. Lotto King Karl (Musiker) (13.05.2014, Hamburg)
53. Giovane Elber (05.03.2014, Stuttgart)
2013
52. Frank Buschmann (Fernseh-Kommentator) (11.10.2013, Köln)
51. Pierre Littbarski (11.10.2013, Köln)
50. Holger Stromberg (Koch) (07.09.2013, München)
49. Michael Ballack (06.09.2013, München)
48. Horst Eckel (14.08.2013, Kaiserslautern)
47. Andreas Köpke (26.03.2013, Nürnberg)
2012
46. Sascha Vollmer/The BossHoss (Musiker) (16.10.2012, Berlin)
45. Alec Völkel/The BossHoss (Musiker) (16.10.2012, Berlin)
44. Michael Preetz (16.10.2012, Berlin)
43. Nicolas Kiefer (Tennisspieler) (07.09.2012, Hannover)
42. Bernd Hölzenbein (15.08.2012, Frankfurt)
41. Jürgen Grabowski (15.08.2012, Frankfurt)
40. René Müller (31.05.2012, Leipzig)
39. Roger Cicero (Musiker) (31.05.2012, Leipzig)
38. Birgit Prinz (27.03.2012, Frankfurt)
37. Klaus Allofs (29.02.2012, Bremen)
2011
36. Horst Hrubesch (15.11.2011, Hamburg)
35. Gerd Zewe (11.10.2011, Düsseldorf)
34. Olaf Thon (02.09.2011, Gelsenkirchen)
33. Guido Buchwald (10.08.2011, Stuttgart)
32. Renate Lingor (16.06.2011, Mainz)
31. Martina Voss-Tecklenburg (07.06.2011, Aachen)
30. Gero Bisanz (03.06.2011, Osnabrück)
29. Jürgen Kohler (29.05.2011, Sinsheim)
28. Britta Carlson (21.05.2011, Ingolstadt)
27. Rainer Bonhof (29.03.2011, Mönchengladbach)
26. Stefan Kuntz (26.03.2011, Kaiserslautern)
2010
25. Fredi Bobic (08.10.2010, Berlin)
24. Doris Fitschen (15.09.2010, Dresden)
23. Bernd Cullmann (07.09.2010, Köln)
22. Toni Schumacher (07.09.2010, Köln)
21. Rudi Völler (03.06.2010, Frankfurt)
20. Paul Breitner (03.03.2010, München)
2009
19. Manfred Kaltz (14.10.2009, Hamburg)
18. Dieter Schatzschneider (09.09.2009, Hannover)
17. Reiner Calmund (05.09.2009, Leverkusen)
16. Steffi Jones (22.04.2009, Frankfurt)
15. Hans-Jürgen Dörner (28.03.2009, Leipzig)
2008
14. Elton (Fernseh-Moderator) (19.11.2008, Berlin)
13. Karlheinz Pflipsen (15.10.2008, Mönchengladbach)
12. Karl-Heinz Riedle (11.10.2008, Frankfurt)
11. Hans Dorfner (20.08.2008, Nürnberg)
6.-10. Revolverheld (Musiker) (27.05.2008, Kaiserslautern)
5. Andi Brehme (27.05.2008, Kaiserslautern)
2007
4. Johannes Scherer (Radio-Moderator) (21.11.2007, Frankfurt)
3. Oliver Pocher (Comedian) (17.11.2007, Hannover)
2. Peter Lohmeyer (Schauspieler) (06.06.2007, Hamburg)
1. Rainer Holzschuh (Journalist) (02.06.2007, Nürnberg)