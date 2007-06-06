Deutsche Fans. Gruppenspiel: Curacao - Deutschland, 14.06.2026Groupstage: Curacao vs Germany, 14.06.2026Abdruck+jede Verwendung ausserhalb des DFB / Deutschen Fussball-Bund nicht gestattet.

Fan Club Nationalmannschaft

Prominente Mitglieder

Prominente Mitglieder

Dem Fan Club Nationalmannschaft gehören zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Musik und Unterhaltung an. Darunter Fußball-Legenden wie Philipp Lahm, Rudi Völler, Steffi Jones und Birgit Prinz sowie prominente Unterstützer wie Helene Fischer oder Andreas Bourani. Einige von ihnen sind bei ausgewählten Fan-Club-Events als Gäste dabei und stehen für Gespräche, Erinnerungsfotos oder Autogramme zur Verfügung.

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2024

115. Peter Schilling (Musiker) (29.06.2024, Dortmund)
114. Timo Hildebrand (26.03.2024, Frankfurt)

2023

113. Equanimeous St. Brown (Football-Spieler) (20.06.2023, Gelsenkirchen)
112. Amon-Ra St. Brown (Football-Spieler) (20.06.2023, Gelsenkirchen)
111. Tim Borowski (12.06.2023, Bremen)
110. Patrick Helmes (28.03.2023, Köln)
109. Younes Zarou (Influencer) (25.03.2023, Mainz)
108. Jens "Knossi" Knossalla (Entertainer) (25.03.2023, Mainz)

2022

107. Dennis Aogo (30.11.2022, Fan-Camp Dubai)
106. Philipp Lahm (07.06.2022, München)

2021

105. Christian Wörns (31.03.2021, digital)
104. Christoph Daum (28.03.2021, digital)
103. Per Mertesacker (25.03.2021, digital)
102. Alfred Gislason (Handballer) (25.03.2021, digital)

2019

101. Uwe Bein (19.11.2019, Frankfurt)
100. Fritz Keller (16.11.2019, Mönchengladbach)
99. Teresa Enke (16.11.2019, Mönchengladbach)
98. Roman Weidenfeller (09.10.2019, Dortmund)
97. Julius Kühn (Handballer) (09.10.2019, Dortmund)
96. Piotr Trochowski (06.09.2019, Hamburg)
95. Heiko Westermann (06.09.2019, Hamburg)
94. Holger Glandorf (Handballer) (06.09.2019, Hamburg)
93. Max Hopp (Darts-Spieler) (11.06.2019, Mainz)
92. Martin Schindler (Darts-Spieler) (11.06.2019, Mainz)
91. Marcel Schäfer (20.03.2019, Wolfsburg)
90. Fabian Böhm (Handballer) (20.03.2019, Wolfsburg)

2018

89. Klaus Fischer (19.11.2018, Gelsenkirchen)
88. Joachim Streich (15.11.2018, Leipzig)
87. Karlheinz Förster (09.09.2018, Sinsheim)
86. Anna Schaffelhuber (Monoskibobfahrerin) (06.09.2018, München)
85. Simon Rolfes (08.06.2018, Leverkusen)
84. Thorsten Frings (27.03.2018, Berlin)
83. Ulf Kirsten (23.03.2018, Düsseldorf)

2017

82. Dieter Müller, (14.11.2017, Köln)
81. Hans Peter Briegel (08.10.2017, Kaiserslautern)
80. Cacau (04.09.2017, Stuttgart)
79. Matthias Müller (Hockeyspieler) (10.06.2017, Nürnberg)
78. Sebastian Kehl (22.03.2017, Dortmund)

2016

77. Jan Schlaudraff (11.10.2016, Hannover)
76. Uwe Seeler (08.10.2016, Hamburg)
75. Charly Hübner (Schauspieler) (08.11.2016, Hamburg)
74. Marcell Jansen (31.08.2016, Mönchengladbach)
73. Bernard Dietz (04.06.2016, Gelsenkirchen)
72. Felix Jaehn (Musiker) (29.06.2016, Augsburg)
71. Herbert Grönemeyer (Musiker) (27.05.2016, Gelsenkirchen)
70. Marco Hagemann (Fernseh-Kommentator) (29.03.2016, München)
69. Björn Werner (American Football) (26.03.2016, Berlin)

2015

68. Stefan Kretzschmar (Handballer) (10.10.2015, Leipzig)
67. Charly Körbel (04.09.2015, Frankfurt)
66. Paul Kalkbrenner (Musiker) (03.08.2015, Lichtenberg)
65. Hansi Flick (10.06.2015, Köln)
64. Olaf Marschall (25.03.2014, Kaiserslautern)

2014

63. Jens Lehmann (14.11.2014, Nürnberg)
62. Gerald Asamoah (14.10.2014, Gelsenkirchen)
61. Michael Rummenigge (07.09.2014, Dortmund)
60. Frank Mill (03.09.2014, Düsseldorf)
59. Kai Pflaume (Fernseh-Moderator) (15.07.2014, Berlin)
58. Helene Fischer (Musikerin) (15.07.2014, Berlin)
57. Andreas Bourani (Musiker) (15.07.2014, Berlin)
56. Harald Strutz (06.06.2014, Mainz)
55. Matze Knop (Comedian) (01.06.2014, Mönchengladbach)
54. Lotto King Karl (Musiker) (13.05.2014, Hamburg)
53. Giovane Elber (05.03.2014, Stuttgart)

2013

52. Frank Buschmann (Fernseh-Kommentator) (11.10.2013, Köln)
51. Pierre Littbarski (11.10.2013, Köln)
50. Holger Stromberg (Koch) (07.09.2013, München)
49. Michael Ballack (06.09.2013, München)
48. Horst Eckel (14.08.2013, Kaiserslautern)
47. Andreas Köpke (26.03.2013, Nürnberg)

2012

46. Sascha Vollmer/The BossHoss (Musiker) (16.10.2012, Berlin)
45. Alec Völkel/The BossHoss (Musiker) (16.10.2012, Berlin)
44. Michael Preetz (16.10.2012, Berlin)
43. Nicolas Kiefer (Tennisspieler) (07.09.2012, Hannover)
42. Bernd Hölzenbein (15.08.2012, Frankfurt)
41. Jürgen Grabowski (15.08.2012, Frankfurt)
40. René Müller (31.05.2012, Leipzig)
39. Roger Cicero (Musiker) (31.05.2012, Leipzig)
38. Birgit Prinz (27.03.2012, Frankfurt)
37. Klaus Allofs (29.02.2012, Bremen)

2011

36. Horst Hrubesch (15.11.2011, Hamburg)
35. Gerd Zewe (11.10.2011, Düsseldorf)
34. Olaf Thon (02.09.2011, Gelsenkirchen)
33. Guido Buchwald (10.08.2011, Stuttgart)
32. Renate Lingor (16.06.2011, Mainz)
31. Martina Voss-Tecklenburg (07.06.2011, Aachen)
30. Gero Bisanz (03.06.2011, Osnabrück)
29. Jürgen Kohler (29.05.2011, Sinsheim)
28. Britta Carlson (21.05.2011, Ingolstadt)
27. Rainer Bonhof (29.03.2011, Mönchengladbach)
26. Stefan Kuntz (26.03.2011, Kaiserslautern)

2010

25. Fredi Bobic (08.10.2010, Berlin)
24. Doris Fitschen (15.09.2010, Dresden)
23. Bernd Cullmann (07.09.2010, Köln)
22. Toni Schumacher (07.09.2010, Köln)
21. Rudi Völler (03.06.2010, Frankfurt)
20. Paul Breitner (03.03.2010, München)

2009

19. Manfred Kaltz (14.10.2009, Hamburg)
18. Dieter Schatzschneider (09.09.2009, Hannover)
17. Reiner Calmund (05.09.2009, Leverkusen)
16. Steffi Jones (22.04.2009, Frankfurt)
15. Hans-Jürgen Dörner (28.03.2009, Leipzig)

2008

14. Elton (Fernseh-Moderator) (19.11.2008, Berlin)
13. Karlheinz Pflipsen (15.10.2008, Mönchengladbach)
12. Karl-Heinz Riedle (11.10.2008, Frankfurt)
11. Hans Dorfner (20.08.2008, Nürnberg)
6.-10. Revolverheld (Musiker) (27.05.2008, Kaiserslautern)
5. Andi Brehme (27.05.2008, Kaiserslautern)

2007

4. Johannes Scherer (Radio-Moderator) (21.11.2007, Frankfurt)
3. Oliver Pocher (Comedian) (17.11.2007, Hannover)
2. Peter Lohmeyer (Schauspieler) (06.06.2007, Hamburg)
1. Rainer Holzschuh (Journalist) (02.06.2007, Nürnberg)

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