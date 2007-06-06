Prominente Mitglieder

Dem Fan Club Nationalmannschaft gehören zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Musik und Unterhaltung an. Darunter Fußball-Legenden wie Philipp Lahm, Rudi Völler, Steffi Jones und Birgit Prinz sowie prominente Unterstützer wie Helene Fischer oder Andreas Bourani. Einige von ihnen sind bei ausgewählten Fan-Club-Events als Gäste dabei und stehen für Gespräche, Erinnerungsfotos oder Autogramme zur Verfügung.