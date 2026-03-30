Dein Treffpunkt rund ums Länderspiel

Erkennungsmerkmal, Kultmobil und wenn möglich immer dabei: Unser Fan-Club-Bus dient bei Länderspielen unserer Mannschaften als Anlaufstelle für alle Fans. Im Inneren verbirgt sich ein kleines Fan-Club-Museum mit Erinnerungen an vergangene Länderspiele. Mit schwarz-rot-goldenen Give-Aways, Musik und jeder Menge Auswahl an Foto-Motiven sorgt der der ausrangierte und restaurierte Doppeldecker-Bus aus London vor jedem Spiel für ein schönes Ambiente.

Der Oldtimer mit Baujahr 1960 hat insgesamt schon weit mehr als eine Million Kilometer auf dem Tacho. Seit über 15 Jahren ist er für den Fan Club Nationalmannschaft im Einsatz.

Bei Heimspielen der Herren-Nationalmannschaft steht außerdem für alle Fan-Club-Mitgliedern das Fan Club-Zelt bereit. Prominente Talk-Gäste, Coca-Cola-Gaming-Ecke, fanfreundliche Preise und Coke4free laden zum Verweilen ein.