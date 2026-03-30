Fan Club Nationalmannschaft
Fan Club vor Ort
Dein Treffpunkt rund ums Länderspiel
Erkennungsmerkmal, Kultmobil und wenn möglich immer dabei: Unser Fan-Club-Bus dient bei Länderspielen unserer Mannschaften als Anlaufstelle für alle Fans. Im Inneren verbirgt sich ein kleines Fan-Club-Museum mit Erinnerungen an vergangene Länderspiele. Mit schwarz-rot-goldenen Give-Aways, Musik und jeder Menge Auswahl an Foto-Motiven sorgt der der ausrangierte und restaurierte Doppeldecker-Bus aus London vor jedem Spiel für ein schönes Ambiente.
Der Oldtimer mit Baujahr 1960 hat insgesamt schon weit mehr als eine Million Kilometer auf dem Tacho. Seit über 15 Jahren ist er für den Fan Club Nationalmannschaft im Einsatz.
Bei Heimspielen der Herren-Nationalmannschaft steht außerdem für alle Fan-Club-Mitgliedern das Fan Club-Zelt bereit. Prominente Talk-Gäste, Coca-Cola-Gaming-Ecke, fanfreundliche Preise und Coke4free laden zum Verweilen ein.
Gemeinsam bei den großen Turnieren
Der Fan Club Nationalmannschaft ist bei allen Turnieren mit dabei. Ob bei Welt- oder Europameisterschaften. Bei den großen Turnieren bietet der Fan Club seinen Mitgliedern immer das gewisse Etwas.
Ob Fan-Village in Südafrika 2010, Fan-Partys bei der EURO in Polen und der Ukraine 2012 oder Fan Club-Ressort an einem brasilianischen Traumstrand. Unvergessen ist auch das Camp am „Bois de Boulogne“ im Herzen der französischen Hauptstadt Paris bei der EM 2016, von dem aus es sogar zu Fuß zum Spiel gegen Nordirland im Prinzenpark ging.
Nach den Teamquartieren bei der WM 2018 in Moskau und der WM 2022 in Dubai wurde diese Tradition auch bei der WM 2026 fortgeführt: Ein Fan-Camp begleitete die Nationalmannschaft durch die Vorrunde und bot den Mitgliedern an den Spielorten einen zentralen Anlaufpunkt. So steht fest: Der „Place to be“ für deutsche Fans bei großen Turnieren ist der Fan Club Nationalmannschaft. Darüber hinaus unterstützt der Fan Club seine Mitglieder, wo immer möglich, auch bei den Transfers vor Ort.