Deutsche Fans. Gruppenspiel: Curacao - Deutschland, 14.06.2026Groupstage: Curacao vs Germany, 14.06.2026Abdruck+jede Verwendung ausserhalb des DFB / Deutschen Fussball-Bund nicht gestattet.

Fan Club Nationalmannschaft

Cup der Fans

Gemeinsam auf dem Platz

Beim Cup der Fans kommen Fan-Club-Mitglieder aus ganz Deutschland zu einem gemeinsamen Fußballturnier zusammen. Im Mittelpunkt stehen der Spaß am Spiel, das Kennenlernen anderer Mitglieder und der gemeinsame Austausch. Ob auf dem Platz oder beim anschließenden Beisammensein – der Cup der Fans verbindet Fußball und Gemeinschaft.

  • NUREMBERG, GERMANY - JUNE 11: Players pose prior to the DFB Cup Der Fans 2017 at Stadion Nuernberg on June 11, 2017 in Nuremberg, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)
    2017 Getty Images
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Anmeldung zum Cup der Fans

Infos zur Anmeldung zum nächsten Cup der Fans gibt’s rechtzeitig hier!

Turnierbestimmungen/AGB

  1. Am 06.09.2025 findet auf den Vorwiesen des RheinEnergieStadions in Köln der "Cup der Fans" statt. Spielbeginn ist 12 Uhr.

    Das Turnier wird mit mindestens zwölf bis maximal 32 Mannschaften ausgetragen. Der Sieger gewinnt den "Cup der Fans".

  2. Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf Kleinfeldern (Rasen-/ Kunstrasen-Plätze) mit Kleinfeldtoren. Die Spielzeit ist von der Anzahl der gemeldeten Teams abhängig. Die Abseitsregel ist aufgehoben. Die Rückpassregel findet Anwendung. Bei Anstoß, Ausführung von Eckbällen, Frei- und Strafstößen müssen die Spieler der gegnerischen Mannschaft mindestens drei Meter vom Ball entfernt sein. Freistöße dürfen nur als indirekte Freistöße ausgeführt werden. Torabstöße und Abwürfe dürfen nur in der eigenen Spielhälfte angenommen werden. Der Torhüter darf den Strafraum verlassen, jedoch die Mittellinie nicht überschreiten. Einwürfe werden durch Einrollen ersetzt. Torerfolge können nur aus dem Spiel in der gegnerischen Hälfte erzielt werden. In jedem Spiel können pro Team maximal zehn Spieler eingesetzt werden, von denen der Torwart und fünf Feldspieler gleichzeitig auf dem Platz sein dürfen. Das Auswechseln von Spielern ist nur bei unterbrochenem Spiel gestattet. Der einwechselnde Spieler hat das Spielfeld in Höhe der Mittellinie zu betreten, nachdem der andere das Spielfeld verlassen hat.

  3. Die örtliche Turnierleitung benennt die Schiedsrichter für die einzelnen Spiele. Sie entscheidet auch unmittelbar über alle mit dem Spielbetrieb zusammenhängenden Einwände. Die Entscheidungen der Turnierleitung sind unabänderbar.

  4. Der Veranstalter und die ausrichtenden Vereine haften nicht für durch Teilnehmer oder Zuschauer entstehende Schäden, auch wenn sie unmittelbar Folge der Teilnahme am Turnier oder seines Besuches sind. Der Abschluss einer Sportunfall- und Haftpflichtversicherung wird den Teilnehmern empfohlen.

  5. Die Schiedsrichter können Zeitstrafen von fünf Minuten aussprechen und Verstöße bzw. Unsportlichkeiten mit Gelben oder Roten Karten ahnden. Eine Gelb-Rote/Rote Karte hat automatisch den Ausschluss des betreffenden Spielers vom nächsten Turnierspiel zur Folge. Die Turnierleitung kann bei einem Platzverweis auch den Ausschluss des Spielers für die restlichen Turnierspiele aussprechen.

  6. Die Mannschaften tragen einheitliche Trikots, welche sie selbst mitbringen. Werbeaufschriften politischer und weltanschaulicher Organisationen sind unzulässig. Bei einem Spiel mit gleichfarbigen Trikots werden Leibchen zur Verfügung gestellt.

  7. Die Spielbälle werden vom Veranstalter gestellt. Für Ballmaterial zum Aufwärmen haben die Teams in eigener Regie zu sorgen.

  8. Die Erstplatzierten erhalten Pokale. Der Preis für die Sieger-Mannschaft wird auf DFB.de bekanntgegeben.

  9. Der Spieler-Meldebogen ist vollständig ausgefüllt am Turniertag – spätestens 15 Minuten vor Turnierbeginn – gemeinsam mit den Ausweispapieren der Teilnehmer*innen (Bundespersonalausweis, Reisepass oder Führerschein) und den Mitgliedsausweisen der mindestens fünf Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft bei der örtlichen Turnierleitung abzugeben. Jede/r Teilnehmer:in meldet sich hierbei persönlich bei der Turnierleitung.

  10. Die Teilnahme am "Cup der Fans" ist kostenlos. 
    Teilnahmeberechtigt sind Teams bestehend aus mind. 5 Mitgliederns des Fan Club Nationalmannschaft, Teams eigenständiger Fanclubs mit mind. 5 Mitgliedern des Fanclubs, sowie Einzelanmeldungen von Mitgliedern des Fan Club Nationalmannschaft.
    Teilnehmende Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft erhalten einen Verzehrgutschein.
    Aktuelle Mitgliederausweise sind mitzubringen. Das Mindestalter der Spieler beträgt 16 Jahre (Stichtag: Spieltag; Legitimation: Ausweispapiere). Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

    Jede Mannschaft muss mindestens acht und darf höchstens elf Spieler melden, die sämtlich vor Turnierbeginn anwesend und spielbereit sein müssen.

  11. Bei schlechten Wetter- oder Platzverhältnissen wird auf die Jahnwiese ausgewichen. Dem Veranstalter ist es vorbehalten das Turnier aus triftigem Grund abzusagen.

  12. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die von ihnen erstellten Bild- und Videoaufnahmen im Rahmen des "Cup der Fans" in unveränderter, bearbeiteter oder umgestalteter Form ganz oder teilweise in körperlicher oder unkörperlicher Form beliebig oft für die Internetseiten des Fan Club Nationalmannschaft und in sämtlichen TV-, Print-, Funk-Medien und Online-Medien genutzt werden können.

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