Die ehrenamtlich engagierten Betreuer*innen kommen aus den verschiedensten Regionen Deutschlands und bilden die direkte Verbindung zwischen dem Organisationsteam des Fan Club und den Mitgliedern vor Ort. Als erste Ansprechpartner*innen in ihrer Region unterstützen sie bei allen Fragen rund um den Fan Club, organisieren gemeinsame Ausflüge und Reisen zu Länderspielen sowie regionale Treffen und Veranstaltungen. Mit ihrem Einsatz sorgen sie dafür, dass die Gemeinschaft des Fan Club weit über die Spieltage hinaus gelebt wird und Fans aus ganz Deutschland miteinander in Kontakt kommen.

Nach erfolgreicher Anmeldung im Fan Club Nationalmannschaft können sich Mitglieder in ihrem persönlichen Mitgliederbereich einer oder mehreren Fan-Club-Betreuer*innen zuordnen. Dadurch erhalten sie die Rundschreiben ihrer Betreuer*innen und bleiben über bevorstehende Aktionen, Ausflüge, Veranstaltungen und weitere Aktivitäten in ihrer Region informiert.