Fan Club bei Turnieren

Der Fan Club Nationalmannschaft ist bei allen Turnieren mit dabei. Ob bei Welt- oder Europameisterschaften. Bei den großen Turnieren bietet der Fan Club seinen Mitgliedern immer das gewisse Etwas.

Ob Fan-Village in Südafrika 2010, Fan-Partys bei der EURO in Polen und der Ukraine 2012 oder Fan Club-Ressort an einem brasilianischen Traumstrand. Unvergessen ist auch das Camp am „Bois de Boulogne“ im Herzen der französischen Hauptstadt Paris bei der EM 2016, von dem aus es sogar zu Fuß zum Spiel gegen Nordirland im Prinzenpark ging.

Auch bei der WM 2018 und 2022 wurde diese schöne Tradition fortgeführt und den Fan-Club-Mitgliedern ein eigenes Teamquartier in Moskau und Dubai angeboten. Eins steht fest: Der "Place to be" für deutsche Fans während Turnieren ist beim Fan Club Nationalmannschaft. Denn natürlich versucht der Fan Club, seine Mitglieder auch bei den Transfers vor Ort zu unterstützen, wo es nur geht.