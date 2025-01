Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf Kleinfeldern (Rasen-/ Kunstrasen-Plätze) mit Kleinfeldtoren. Die Spielzeit ist von der Anzahl der gemeldeten Teams abhängig. Die Abseitsregel ist aufgehoben. Die Rückpassregel findet Anwendung. Bei Anstoß, Ausführung von Eckbällen, Frei- und Strafstößen müssen die Spieler der gegnerischen Mannschaft mindestens drei Meter vom Ball entfernt sein. Freistöße dürfen nur als indirekte Freistöße ausgeführt werden. Torabstöße und Abwürfe dürfen nur in der eigenen Spielhälfte angenommen werden. Der Torhüter darf den Strafraum verlassen, jedoch die Mittellinie nicht überschreiten. Einwürfe werden durch Einrollen ersetzt. Torerfolge können nur aus dem Spiel in der gegnerischen Hälfte erzielt werden. In jedem Spiel können pro Team maximal zehn Spieler eingesetzt werden, von denen der Torwart und fünf Feldspieler gleichzeitig auf dem Platz sein dürfen. Das Auswechseln von Spielern ist nur bei unterbrochenem Spiel gestattet. Der einwechselnde Spieler hat das Spielfeld in Höhe der Mittellinie zu betreten, nachdem der andere das Spielfeld verlassen hat.