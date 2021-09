Gladbach vs. Bayern on a Wednesday night

The DFB have released the exact dates and kick-off times for the DFB-Pokal second-round ties. Borussia Mönchengladbach will take on FC Bayern München on Wednesday, 27th October at 20:45 CET.

On the Tuesday night (26th October), FC Ingolstadt travel to holders Borussia Dortmund for a 20:00 CET kick-off.

The second round will begin on Tuesday, 26th October at 18:30 CET with four games: TSG Hoffenheim vs. Holstein Kiel, SV Babelsberg vs. RB Leipzig, TSV 1860 München vs. FC Schalke 04 and SC Preußen Münster vs. Hertha BSC.

Kick-off times for the second-round fixtures

Tuesday, 26 October 2021 – 18:30 CEST

TSG Hoffenheim - Holstein Kiel (PreZero Arena)

SV Babelsberg - RB Leipzig (Karl-Liebknecht-Stadion)

TSV 1860 München - FC Schalke 04 (Stadion an der Grünwalder Straße)

SC Preußen Münster - Hertha BSC (Preußenstadion)



Tuesday, 26 October 2021 – 20:00 CEST

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt (Signal Iduna Park)



Tuesday, 26 October 2021 – 20:45 CEST

1. FC Nürnberg - Hamburger SV (Max-Morlock-Stadion)

VfL Osnabrück - SC Freiburg (Bremer Brücke)

1. FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld (OPEL ARENA)



Wednesday, 27 October 2021 – 18:30 CEST

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Union Berlin (Carl-Benz-Stadion)

VfL Bochum - FC Augsburg (Vonovia Ruhrstadion)

Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SC (BayArena)

Dynamo Dresden - FC St. Pauli (Rudolf-Harbig-Stadion)



Wednesday, 27 October 2021 – 20:45 Uhr

SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock (Jahnstadion)

VfB Stuttgart - 1. FC Köln (Mercedes-Benz Arena)

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf (HDI Arena)

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München (BORUSSIA-PARK)

