TSV Havelse will face 1. FSV Mainz at the Opel Arena in Mainz.

First-round venues confirmed

The DFB-Pokal first round gets underway on Friday, 11th September, with 64 teams all hoping to make it to the final in Berlin. The venues for all 32 first-round matches have also been confirmed.

First-round venues:

TSV Havelse - 1. FSV Mainz 05 (Opel Arena/Mainz)Eintracht Braunschweig - Hertha BSC (Eintracht Stadion)1. FC Nürnberg - RB Leipzig (Max-Morlock-Stadion)TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt (Stadion an der Grünwalder Straße)SV Todesfelde - VfL Osnabrück (JODA Sportpark)FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach (Borussia Park/Mönchengladbach)FV Engers 07 - VfL Bochum (Vonovia Ruhrstadion/Bochum)VSG Altglienicke - 1. FC Köln (Rhein Energie Stadion/Köln)MTV Eintracht Celle - FC Augsburg (WWK Arena/Augsburg)FSV Union Fürstenwalde - VfL Wolfsburg (AOK Stadion/Wolfsburg)RSV Meinerzhagen - SpVgg Greuther Fürth (Sportpark Ronhof/Fürth)FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf (Audi-Sportpark)Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin (Wildparkstadion)SSV Ulm - FC Erzgebirge Aue (Donau Stadion)FC Carl Zeiss Jena - SV Werder Bremen (Ernst-Abbe-Sportfeld)1. FC Kaiserslautern - SSV Jahn Regensburg (Fritz-Walter-Stadion)1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04 (Veltins Arena/Gelsenkirchen)F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart (Ostseestadion)Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen (BayArena/Leverkusen)TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen (SIBRE Sportzentrum Haarwasen Haiger)FC Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel (Holstein-Stadion/Kiel)SV Elversberg - FC St. Pauli (Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde)SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 (Heidewald Stadion/Gütersloh)Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim (Stadion an der Gellertstraße)SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim (Brita Arena)Waldhof Mannheim - SC Freiburg (Carl-Benz Stadion)1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 (MDCC-Arena)SG Dynamo Dresden - Hamburger SV (Rudolf-Harbig-Stadion)Rot-Weiss Essen - DSC Arminia Bielefeld (Stadion Essen)Würzburger Kickers - Hannover 96 (Flyeralarm Arena)MSV Duisburg - Borussia Dortmund (Schauinsland-Arena)1. FC Düren - FC Bayern München (Allianz Arena/München)