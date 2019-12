Energie Cottbus host holders Bayern

The draw for the first round of the DFB-Pokal 2019/20 has pitted holders FC Bayern against fourth-tier FC Energie Cottbus. The first round draw also sees finalists RB Leipzig face VfL Osnabrück, while Borussia Dortmund travel to KFC Uerdingen. Würzburger Kickers were the first team out of the hat and they host TSG 1899 Hoffenheim.

Other cup highlights include an all-west clash between Alemannia Aachen and Bayer 04 Leverkusen, while Eintracht Frankfurt also have a short trip to SV Waldhof Mannheim. SV Sandhausen host Borussia Mönchengladbach and FC Schalke 04 travel to fourth-tier SV Drochtersen/Assel.

First round draw

Würzburger Kickers vs. TSG 1899 HoffenheimFSV Salmrohr vs. Holstein KielVfB Germania Halberstadt vs.1. FC Union Berlin1. FC Kaiserslautern vs. 1. FSV Mainz 05SV Rödinghausen vs. SC PaderbornHallescher FC vs. VfL WolfsburgSV Atlas Delmenhorst vs. SV Werder BremenKFC Uerdingen vs. Borussia DortmundSV Sandhausen vs. Borussia MönchengladbachChemnitzer FC vs. Hamburger SVSV Waldhof Mannheim vs. Eintracht FrankfurtAlemannia Aachen vs. Bayer 04 LeverkusenTuS Dassendorf vs. Dynamo DresdenFC 08 Villingen vs. Fortuna DüsseldorfKSV Baunatal vs. VfL BochumFC Energie Cottbus vs. FC Bayern MünchenKarlsruher SC vs. Hannover 96MSV Duisburg vs. SpVgg Greuther FürthFC Oberneuland vs. SV Darmstadt 98SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC KölnFC Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart1. FC Saarbrücken vs. SSV Jahn RegensburgSV Drochtersen/Assel vs. FC Schalke 04Viktoria Berlin vs. Arminia BielefeldFC Ingolstadt vs. 1. FC NürnbergSC Verl vs. FC AugsburgVfB Lübeck vs. FC St. PauliVfB Eichstätt vs. Hertha BSCFSV Wacker 90 Nordhausen vs. FC Erzgebirge AueVfL Osnabrück vs. RB Leipzig1. FC Magdeburg vs. SC FreiburgSSV Ulm 1846 Fußball vs. 1. FC Heidenheim