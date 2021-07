The DFB-Pokal first round will be played between 6th-9th August

DFB-Pokal first round scheduled

The German FA have confirmed the schedule for the first round of the 2021/22 DFB-Pokal. The action rounds off at 20:45 CEST on Monday, 9th August with 1. FC Kaiserslautern against Borussia Mönchengladbach.

It all starts with three evening ties on Friday, 6th August, including record cup winners FC Bayern München’s away clash with Oberliga side Bremer SV (20:45 CEST). Defending champions Borussia Dortmund will travel to third-tier side SV Wehen Wiesbaden on Saturday, 7th August (20:45 CEST).

First-round schedule in full

Friday, 6th August 2021 – 20:45 CEST

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn (Rudolf-Harbig-Stadion)

TSV 1860 München vs. SV Darmstadt 98 (Stadion an der Grünwalder Straße)

Bremer SV vs. FC Bayern München (wohninvest Weserstadion)

Saturday, 7th August 2021 – 15:30 CEST

SV Sandhausen vs. RB Leipzig (BWT-Stadion am Hardtwald)

1. FC Lok Leipzig vs. Bayer 04 Leverkusen (Bruno Plache Stadion)

VfL Osnabrück vs. SV Werder Bremen (Bremer Brücke)

SC Weiche Flensburg 08 vs. Holstein Kiel (Manfred-Werner Stadion)

Wuppertaler SV vs. VfL Bochum (Stadion am Zoo)

FC Eintracht Norderstedt vs. Hannover 96 (Edmund Plambeck Stadion)

Berlin FA representatives TBC vs. VfB Stuttgart

SpVgg Bayreuth vs. Arminia Bielefeld (Hans-Walter-Wild-Stadion Bayreuth)

Greifswalder FC vs. FC Augsburg (Volksstadion Greifswald)

Saturday, 7th August 2021 – 18:30 CEST

SV Babelsberg vs. SpVgg Greuther Fürth (Karl-Liebknecht-Stadion)

SSV Ulm 1846 Fußball vs. 1. FC Nürnberg (Donaustadion)

1. FC Magdeburg vs. FC St. Pauli (MDCC-Arena)

Saturday, 7th August 2021 – 20:45 CEST

SV Wehen Wiesbaden vs. Borussia Dortmund (BRITA-Arena)

Sunday, 8th August 2021 – 15:30 CEST

FC Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln (Ernst-Abbe-Sportfeld)

VfL Oldenburg vs. Fortuna Düsseldorf (Marschweg Stadion)

SV Meppen vs. Hertha BSC (Hänsch-Arena-Meppen)

SV Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt (Carl-Benz-Stadion)

Türkgücü München vs. 1. FC Union Berlin (Stadion an der Grünwalder Straße)

FC 08 Villingen vs. FC Schalke 04 (MS Technologie-Arena)

Preußen Münster vs. VfL Wolfsburg (Preußenstadion)

Rot-Weiß Koblenz vs. SSV Jahn Regensburg (Stadion Oberwerth)

SV Elversberg vs. 1. FSV Mainz 05 (URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde)

Sunday, 8th August 2021 – 18:30 CEST

F.C. Hansa Rostock vs. 1. FC Heidenheim (Ostseestadion)

FC Würzburger Kickers vs. SC Freiburg (FLYERALARM Arena)

Eintracht Braunschweig vs. Hamburger SV (EINTRACHT-STADION)

Monday, 9th August 2021 – 18:30 CEST

FC Viktoria Köln vs. TSG Hoffenheim (Sportpark Höhenberg)

FC Ingolstadt vs. FC Erzgebirge Aue (Audi-Sportpark)

Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC (FRIMO Stadion)

Monday, 9th August 2021 – 20:45 CEST

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach (Fritz-Walter-Stadion)

