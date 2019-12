The 32 ties for the DFB-Pokal first round have been confirmed.

Bayern Munich face SV Drochtersen/Assel in DFB-Pokal first round

SV Drochtersen/Assel got the big pull of the night during the DFB-Pokal first round draw this evening. The Niedersachsen based club will host FC Bayern Munich. Reigning champions Eintracht Frankfurt were drawn against SSV Ulm 1846 Fußball.

Palina Rojinski and Reinhard Grindel drew out the following DFB-Pokal first-round ties in the National Football Museum in Dortmund:

SV Linx vs. 1. FC Nürnberg

SV Wehen Wiesbaden vs. FC St. Pauli

TUS Erndtebrück vs Hamburger SV

1. FC Magedeburg vs. SV Darmstadt

Lok Stendal vs. Arminia Bielefeld

SV Rödinghausen vs. Dynamo Dresden

TSV Steinbach vs. FC Augsburg

TUS RW Koblenz vs. Fortuna Düsseldorf

Greuther Fürth vs. Borussia Dortmund

TSV 1860 München vs. Holstein Kiel

Rot-Weiß Oberhausen vs. SV Sandhausen

Erzgebirge Aue vs. 1. FSV Mainz 05

SC Weiche Flensburg vs. VfL Bochum

BSG Chemie Leipzig vs. SSV Jahn Regensburg

SV 07 Elversberg vs. VfL Wolfsburg

TUS Dassendorf vs. MSV Duisburg

1. FC Schweinfurt vs. Schalke 04

BFC Dynamo vs. 1. FC Köln

Wormatia Worms vs. SV Werder Bremen

SV Drochtersen/Assel vs. FC Bayern Munich

SSV Jeddeloh II vs. 1. FC Heidenheim

1. FC Kaiserslautern vs. TSG 1899 Hoffenheim

FC Viktoria Köln vs. RB Leipzig

FC Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Union Berlin

SC Paderborn vs. FC Ingolstadt

BSC Hastedt vs. Borussia Mönchengladbach

FC Energie Cottbus vs. SC Freiburg

Karlsruher SC vs. Hannover 96

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC

FC Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart

1. CfR Pforzheim vs. Bayer 04 Leverkusen

SSV Ulm vs. Eintracht Frankfurt