27-man provisional World Cup squad announced

Joachim Löw announced his 27-man provisional Die Mannschaft squad for the 2018 World Cup at the German Football Museum in Dortmund on Tuesday. The team will begin a training camp in Eppan, South Tyrol, on 23rd May, before a friendly on 2nd June against Austria. The deadline for the Germany head coach to submit his final 23-man squad to FIFA is 4th June.

The provisional squad

Goalkeepers: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain)

Defenders: Jérôme Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Boussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Mats Hummels, Joshua Kimmich (both Bayern München), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St. Germain), Mario Gomez (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (Arsenal), Nils Petersen (SC Freiburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern München), Leroy Sané (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig)