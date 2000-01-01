Fans
Finde deinen Fanclub
Eigenständige Fanclubs
Hier könnt ihr sehen, wo sich unsere eigenständigen Fanclubs befinden. Bei Interesse an einem Fanclub wendet euch bitte an fanbelange@dfb.de. Wir helfen euch bei der Kontaktaufnahme.
Finde einen Fanclub in Deiner Nähe! Einfach auf ein Bundesland in der Karte klicken.
Baden-Württemberg
|76 Supporter Deutschland
|Karlsruhe
|ADLER‘86 BRETTEN
|Bretten
|Akademikerfanclub 1899 Hoffenheim Rhein-Neckar Heidelberg 2007 e.V.
|Heidelberg
|alphaVANCLUB
|Wangen im Allgäu
|Augenthaler Allstars
|Heidenheim an der Brenz
|Baden-Allianz 2024
|Mahlberg-Orschweier
|Black Forest Germany
|Hornberg
|BRD Sektion 0711
|Stuttgart
|Brenzstadt
|Heidenheim an der Brenz
|Brustring Adler
|Stuttgart
|Bundesgeier
|Stuttgart
|DER fanclub
|Heidenheim an der Brenz
|Downtown Boys
|Neckarsulm
|Fanclub Schönbrunn
|Schramberg
|Fanclub Steinmauern/Etje
|Steinmauern
|German Eagles 79
|Hochrhein
|Goats for Goals GfG Deizisau
|Deizisau
|Göge
|Hohetengen
|Greife Freiburg
|Freiburg
|Großmäuler FC
|Dielheim
|Kickers Fanclub Deutschland
|Stuttgart
|OFC Blautal-Stürmer e.V.
|Blaustein-Herrlingen
|Ostalb-Fans
|Gussenstadt
|Reisegruppe Önsbach
|Achern-Önsbach
|Rot-Weiß Hanauerland
|Kehl
|Schwaben Inferno
|Miedelsbach
|Schwarz Rot Goldene Leidenschaft
|Heidelberg
|Sektion0711
|Stuttgart
|Staufer Crew Göppingen
|Göppingen
|TOS Kicker Tübingen
|Tübingen
|VfB Freunde "Zum Schluckspecht" Öhringen
|Öhringen
|VOLLEY Eisenbach
|Eisenbach
|WM-Stüble
|Nerenstetten
|Zollernkicker
|Sigmaringen
|Commando Bieberle
|Stuttgart
|Südwest Adler
|Stuttgart
|Torlieferanten 514
|Leingarten
|Die Neckarbuben
|Heilbronn
|DFB-Freunde Tauberflanken
|Tauberfranken
|Rattekepf
|Herbolzheim
|Schwabenjungs Deutschland
|Aalen
|Presswerk Joddes
|Böhringen
|DFB Fanclub Voralb
|Dürnau
|NationAAmannschaft
|Aalen
|Fanclub Nationalmannschaft Echaztal
|Lichtenstein
|Schlierbachadler 25
|Neuler
|Bierbrigade Stetten
|Kernen-Stetten
|Baden Boys
|Karlsruhe
|elffreunde-Ravensburg
|Ravensburg
|Virngrund Adler
|Rosenberg
|Schwarz-Weoß Hirschacker
|Schwetzingen
|Fanprojekt Hoffenheim
|Sinsheim
|Bolzplatz-Brigade
|Vaihingen Enz
|DFB-Buwe Neckarhausen
|Neckarhausen
|Ostalb Adler
|Schwäbische Ostalb
|Rhein-Neckar Schönwetterfans
|Rhein-Neckar Kreis
|Schwarz Rot Goldene Adler
|Aalen/Heidenheim
|Schwarz Rot Württemberg
|Württemberg
|Schwobagschoss
|Rems-Murr-Kreis
|DFB-Schluris
|Mannheim, Leimen, Oberhausen-Rheinhausen, Wiesental, Heidelsheim
|Schwarz-Weiß Hirschacker
|Schwetzingen
|Siegburg DFB Fanclub Treffer
|Lohmar/Siegburg
|Volltreffer Spöck
|Stutensee Spöck
|Allez l'Allemagne
|Heilbronn
|Brettener Jungs
|Bretten
|Albtal Crew
|Ettlingen
|DFB Fanclub Markgräflerland
|Schliengen
Nordrhein-Westfalen
|Echter 9er
|Neuss
|Ascheberger Adler
|Ascheberg
|Auf Deutschland 2006
|Hamm
|BlomberGER Adler
|Blomberg
|Bottroper Spatzen
|Bottrop
|Bruchmühlener Adler
|Bruchmühlen/ Rödinghausen
|Colonia824
|Köln
|Confianza
|Köln
|Cozy Guys
|Neuss
|Deutschland Fanclub Loddar Matthäus
|Gelsenkirchen
|Deutschland Fans aus Duisburg
|Duisburg
|Deutschland Fans OWL
|Bielefeld
|DFB Balve/Garbeck
|Balve
|DFB Fan Club Elben Sauerland
|Wenden-Elben
|DFB Supporters Hagen
|Hagen
|die Almans
|Bergisch Gladbach
|Die Ellinghorster & Friends
|Gladbeck
|Die Fans von die Mannschaft
|Bochum
|drei Lilien
|Erkrath
|Eifel-Buure EU
|Euskrichen
|Eller Arminen
|Altenbeken-Schwaney
|EURO2004
|Stadtlohn
|Fanclub Pena HispAlemania
|Gütersloh
|Fanclub Sternenjäger
|Geseke
|Franikus
|Köln
|Generation '90
|Remscheid
|Teuto Tifosi
|Bielefeld
|Heeker BierBudenBrüder
|Heek
|Höxter-We follow
|Höxter
|Irgendwo Scho au
|Münster
|Kickerfreunde Schöppingen
|Schöppingen
|Kohlenpott
|Witten
|Köllemannia
|Köln
|Kolonne Bierdurst
|Oberhausen
|Kölschschland
|Köln
|Königsblau Vreden
|Vreden
|La vida Loddar
|Brühl
|Mario Krohms Erben
|Aachen
|Mülheimer Hopfen-Adler
|Mühlheim an der Ruhr
|Oche On Tour
|Aachen
|Öcher Fanclub
|Aachen
|Paderadler'24
|Paderborn
|Paul Steiners Erben
|Köln
|Pub Boys International
|Vreden
|Rüssmann's Schwelmer
|Schwelm
|Schalker Mädels Supporters
|Oberhausen
|Schwarz-Rot-Gold Siegerland
|Siegen
|scotland2015
|Wolperath
|Sektion Köpi-Hunters Block L Duisburg
|Duisburg
|Sektion Münster
|Münster
|Vokuhila Bocholt
|Bocholt
|Vorwärts Hammerschorsch 2000 e.V.
|Erkelenz
|Westfalia Germania
|Winterberg
|Die Grenzgänger
|Ahaus
|Der 12. Mann
|Hamminkeln
|Haudegens United
|Kirchlengern
|DFB-Fußballfreunde Gladbeck
|Gladbeck
|Berlin Soccer Supporters (BSS)
|Münster
|Aquila Colonia
|Köln
|Hippelänger Rhein-Adler
|Neuss
|Kurstadtkicker
|Bad Oeynhausen
|DFB Fanclub Verlar 25
|Salzkotten-Verlar
|Münsterland Adler Wettringen
|Wettringen
|Pils Pott Adler
|Dinslaken
|Münsterland Adler
|Ahaus
|TuS Madfeld
|Brilon
|Ruhrpott Rabauken
|Duisburg
|RheinXI
|Düsseldorf
|Four Recruit Deutschland
|Düsseldorf
|Trinkende Deutsche Kumpels
|Unna
|Ruhrpott Schwarz-Rot-Gold
|Bochum
|Die Mannschaft 53
|Bonn
|The Muflons Germany
|Iserlohn
|DFB Kölsche Klüngel
|Köln
|DFB FAN CLUB SAUERLAND
|Drolshagen
|RWO International
|Oberhausen
|Pegelbrüder MS
|Münster
|Herrliche Herforder
|Herford
|DFB Fanclub Hagen
|Hagen
|United Eagles
|Unna
|Heedkamper Halbzeithelden
|Bergisch Gladbach
|Sektion Rhein Ruhr
|Düsseldorf
|Teutonen OWL
|Schloß Holte-Stukenbrock
|Die Sauerlandadler
|Olpe
|Feier 04 e.V.
|Übach-Palenberg
|Beke-Adler
|Altenbeken
|Freunde Schwarz Rot Gold
|Dortmund
|41515 Grevenbroich
|Grevenbroich
|Ruhr Adler
|Ruhrgebiet
|Rüstige Ruhrpott Rentner on Tour
|Ruhrgebiet
|Schwarz Rot Goldene Freunde
|Ruhrgebiet
|Sterkrader 11
|Ruhrgebiet
|Rheinland Adler
|Köln/Solingen
|Rurpower
|Kreis Heinsberg
|Goldene Generation
|Wülfrath
|N11 Freunde Rhein/Ruhr
|Rheinland
|FC Ascheberger
|Ascheberg
|AKW ( Anti-Kommerz-Westdeutschland)
|Rheinland
|Adler OWL
|Ostwestfalen-Lippe
|Adlercrew
|Borchen
|Supporters GERlingen
|Gerlingen Wenden
|Der wahre Fußball
|Essen
|Adler Sauerland
|Olpe
|Fanclub Pena HispAlemania
|Gütersloh
|Krefeld Adler
|Krefeld
Bayern
|089 Daglfing
|München
|1. DFB Fanclub Schweinfurt
|Schweinfurt
|Abehäuser Jungs
|Ebenhausen
|Adler Großwallstadt
|Großwallstadt
|Adler Mittenwald
|Mittenwald
|Andi wink amol
|Bamberg
|Bamberg Bonkers
|Bamberg
|Bayern für Deutschland
|München
|Bremsenlos Rosenheim
|Rosenheim
|Bundesadler Ostbayern
|Regensburg
|Deutschlandfanclub 24 Weng
|Weng
|DFB Fanclub Gräfeling
|Gräfeling
|DFB Fanclub Veedel Allgäu
|Mindelheim
|Die Feuchtwanger Ballerfreunde
|Feuchtwangen
|Fanclub Deutsche Nationalmannschaft Wombach
|Lohr-Wombach
|Fanclub Sporttag
|München
|Franconia Fantastica
|Würzburg
|Fußballfreunde Söcking
|Söcking
|Game of Goals
|München
|Graugänse Grafing
|Grafing
|Lothars Erben
|München
|Monaco Gang
|München
|Münchner Kindl
|München
|Munich DFB Supporters
|München
|Muttis exklusive inklusive Truppe
|München
|Rechtenbach
|Rechtenbach
|Rieser Ostalb Adler
|Nördlingen
|Säbener 81547
|München
|Schwarz Rot Gold Erding
|Erding
|SCHWARZ-ROT-GOLD KEMPTEN
|Kempten
|SST Nürnberg zu München
|München
|Sturm der Liebe
|Augsburg
|Good Vibes Germany
|Geisenfeld
|Helden der Fankurve
|München
|Reisegruppe Münchner Land
|Jetzendorf
|Nationalmannschaft Fanclub der Allgäuer
|Kempten
|Loddars Jünger
|Karlburg
|Deutsche Eleven
|Großaitingen
|Rautenrunde International
|München
|DFB Fanclub Obermain
|Altenkunstadt
|Schwabach
|Ansbach
|CAA Eleven
|München
|Bundesadler Veldenstein
|Neuhaus an der Pegnitz
|Frankenadler
|Wasserlosen
|DFB 11er-Club
|Tutzing
|Indersdorf
|Markt Indersdorf
|Nordschwaben Adler
|Donauwörth
|Spicy Nuggets
|München
|Schwandorfer Deutschland Supporters
|Schwandorf
|Münchner Kindl Kartell
|München
|DFB SupporterFranken/BayernBadfn-Württemberg
|Franken
|Donhauser Adler
|Bad Aibling
|Sektion 94
|Deggendorf
Hessen
|11 Freunde Rhein/Main
|Frankfurt am Main
|Abteilung Fußballgolf
|Beuerbach
|Adler vom Brömbachtal
|Eggenhausen
|Boos-Club
|Butzbach
|Das Wunder von Frankfurt
|Frankfurt am Main
|Deutschland-Fanclub Kleebachtal
|Kleebachtal
|Deutschlans Supporters Trohe
|Buseck
|Edelfans Fernwald
|Fernwald
|Elfried
|Riedstadt
|Fanclub Hinterland
|Angelburg/Steffenberg
|Fanclub Olé
|Bad Homburg
|FC Stramme Wade
|Frankfurt am Main
|Jungengruppe Jugendraum Zeppelinheim
|Neu-Isenburg
|Katzenberger DFB-Fanclub
|Ruhlkirchen
|Marburger Fußballspaßgemeinschaft
|Marburg
|Schwarz-Rot-Gold Drommershausen
|Weilburg
|Sektion Mittelhessen
|Lohra
|SV Hoiners 98
|Darmstadt
|Treue Germanen
|Elz
|Kinzenbacher Fussball Freunde
|Kinzenbach
|ProDealz
|Frankfurt am Main
|Mückenstürmer
|Bad Hersfeld
|Fan Club der guten Laune
|Haiger
|Haaner Fußballfreunde
|Dreiech
|Brigade Bratwurt
|Frankfurt am Main
|1. Global FC
|Frankfurt am Main
|Drei Lilien
|Wiesbaden
|Bundesadler Südhessen
|Lampertheim
|FCN Wolfhager Land
|Kassel
|Fanfeunde Kirtorf e.V.
|Kirtorf
|Adler1982
|Franfkurt
|DFBieber
|Biebergemünd
|TV Motor Sebescen
|Königstein im Taunus
|Rhein-Main Adler
|Rhein-Main Gebiet
|Heimathelden
|Rheingau
|Schwarz Rot Gold Südhessen
|Südhessen
|Volley Eisenbach
|Seters
|Neustadt-Adler
|Neustadt
|EFC Main Adlerinnen
|Frankfurt am Main
Thüringen
|Adlerfanclub515
|Sonneberg
|Fettschlauch Freunde Erfurt
|Erfurt
|WM ist wie Urlaub alt:Abenteuerschland
|Bad Berka
Rheinland-Pfalz
|Außenbezirk Augusta Treverorum
|Trier
|Briggels Neustadt
|Neustadt an der Weinstraße
|Fans von Fritz Walter
|Dudenhofen
|Kutten Fanclub
|Mainz
|Maximilian Friedrich Ben Schütz
|Mainz
|Mosel Adler
|Trier
|Neustadt-Adler
|Neustadt
|Sektion Hunsrück
|Hunsrück
|Sektion West Kaiserslautern
|Kaiserslautern
|Eifel-Mosel-Adler
|Trier
|Fanclub360°
|Kaiserslautern
|Binewald-Elf
|Minfeld
|Moselaner
|Bernkastel-Kues
|Ulli's Eleven
|Koblenz
|Walterelf Donnersberg
|Marnheim
|Adler Loreley
|Rhein Lahn Kreis / Loreley
|Sektion Schwarz-Rot-Gold
|Eifel
|Eifel Adler 2025
|Prüm
|Oremer Adler
|Rheinland-Pfalz
Hamburg
|Bierfront Neuruppin
|Hamburg
|Brinkertlück Allstars
|Hamburg
|Die Hamburger Goldkehlchen (DHG)
|Hamburg
|Kuntz & Koch
|Hamburg
|Malle Brüder
|Hamburg
|La deutsche Vita
|Hamburg
|Biergarten Bengel
|Hamburg
|Upper Tier Chaps
|Hamburg
|Seelerção
|Hamburg
|SCVM Allstars
|Hamburg
Niedersachsen
|Brückencrew goes international
|Osnabrück
|Deutschland Fans Hannover
|Hannover
|DFB Fanclub Weser-Ems
|Kettenkamp (/Emsland)
|Die Adlerkameraden
|Dinklage
|Fanclub Braunschweiger Land
|Braunschweig
|Fanclub Mittelweser
|Nienburg
|FC Dorfkinder
|Wolfenbüttel
|Feuchte Verkel Föhrum
|Vöhrum
|G. Gladis
|Neubörger
|Grün-weiße Hackys
|Damme
|Jogi und die Ballermänner
|Lingen
|Lohner Adler
|Wietmarschen-Lohne
|Nordic for Germany
|Winsen (Luhe)
|Northern Eagles
|Delmenhorst
|Rabe`s Adler
|Wiefelstede
|Schland FC
|Barwedel
|Selsinger Jungs
|Selsingen
|Traumtor 2023
|Borsum-Algermissen
|Hunte Adler
|Wildeshausen
|Alfelder Waschbären
|Alfeld
|Fussball-Freunde Dörpen
|Dörpen
|12. Frau
|Wolfsburg
|Südniedersachsen für Deutschland
|Uslar
|Schwarz-Rot-Goldenburg
|Oldenburg
|Weser Power Cuxhaven 1990
|Altenbruch
|DFB Power vom TuS aus dem Klosterflecken
|Ebstorf
|Friesengeiser
|Emden
|Sittensener Fußballfreunde
|Sittensen
|Steinsbande
|Fürstenau
|Werder - Fanclub Wagenfeld e.V
|9419 Wagenfeld
|Sektion Emsland
|Emsland
|Küstenkurve Nord
|Ostfriesland
|Nordwest Adler
|Osnabrück
|Schland und Schluck
|Staufenberg
|Heide Böcke
|Soltau
Saarland
|DFB Fanclub Michelbach/Saar
|Schmelz
|Tal-Adler
|Saarbrücken
|Adlerbande Eppelnorn
|Eppelborn
|DFB-Freunde FC Düppenweiler
|Düppenweiler
Sachsen
|Die starken Augusts
|Ruppendorf
|Lok für Deutschland
|Leipzig
|GROSSPÖSNA
|Leipzig
|Fanclub Erzgebirge
|Annaberg
Schleswig-Holstein
|Football is life Norderstedt
|Norderstedt
|Karlstraßen Bande
|Lübeck
|Samstag steil gehen
|Hohenwestedt
|Schleswiger Jungs
|Schleswig
|KüstenFanclub NF
|Langenhorn
Berlin
|German Eagles Berlin
|Berlin
|SchwarzRotGold
|Berlin
|Hertha BSC Fanclub e.V.
|Berlin
|BlühGlanzGlück
|Berlin
|Max Morlock
|Berlin
Mecklenburg-Vorpommern
|Ostsee-Kicker
|Rostock
|Rostocker Zugvögel
|Rostock
|Turbine Eldena Fanclub
|Greifswald
|DFBler des Nordens
|Schwerin
Brandenburg
|TKS Lions
|Stahnsdorf
Bremen
|Weserbogen
|Bremen
|Schwarz-Rot-Gold Weyhe
|Bremen/Weyhe
Sachsen-Anhalt
|Wildschweine
|Halle (Saale)
|Fanclub Halle-Süd 13
|Halle (Saale)
|Schochwitzer Jungs
|Schochwitz
Unsere überregionalen Fanclubs
|72, 80, 96, 2024!!!
|Überregional
|Adler Allianz
|Überregional
|Adler im Herzen
|Überregional
|ADLER2023
|Überregional
|Adlerfieber
|Überregional
|ALLE!MANIA
|Überregional
|Auf geht’s Schwarz-Rot-Gold
|Überregional
|Aufbruch 24
|Überregional
|Bernd & Friends (ehemals Prism)
|Überregional
|Bund der Fußballfreunde
|Überregional
|Club Lotte
|Überregional
|D11s Freunde
|Überregional
|Dachverband Deutscher DEAF Fanclub e.V.
|Überregional
|Der 12te Adler
|Überregional
|Der deutsche Adler
|Überregional
|Deutschland Fans Wiesental
|Überregional
|DEUTSCHLAND FC
|Überregional
|DFB-Fans aus dem Westallgäu
|Überregional
|Die 12. Graugans
|Überregional
|Die 12. Mannschaft
|Überregional
|Die Bunten Adler
|Überregional
|Die Elf der Herzen
|Überregional
|Dinkel Adler
|Überregional
|Eagles Eleven
|Überregional
|EFC Adler Germania
|Überregional
|Elf Freunde von Nord nach Süd
|Überregional
|Erben Maracanas
|Überregional
|Ersties Deutschland Dynamo
|Überregional
|Fanclub Ocean Club Adler
|Überregional
|Fußballfieber Deutschland
|Überregional
|Fußballfreunde Ostwestfalen
|Überregional
|Gentlemen´s Club
|Überregional
|Hessenbayern Schwarz-Rot-Gold
|Überregional
|Issel Adler
|Überregional
|Kaiser's Erben
|Überregional
|LAG Fanprojekte NRW - Wilder Westen
|Überregional
|Lünemünster Luden
|Überregional
|Monaco Woidls
|Überregional
|Nationalmannschaft Supporter Osthessen
|Überregional
|Nordthüringer Borussen Deutschland
|Überregional
|Reisegruppe Sonnenschein
|Überregional
|Rhen-Ruhr-Adler
|Überregional
|Rudi´s Erben
|Überregional
|Schwarz Rot Ebbelwoi
|Überregional
|Schwarz Rot Gold Supporters
|Überregional
|Schwarz Rot Gold United
|Überregional
|Sektion Bayern
|Überregional
|Sektion Mitteldeutschland
|Überregional
|Sektion Ruhrgebiet
|Überregional
|Sektion Südwest
|Überregional
|Servus Junge
|Überregional
|Spitzkicker
|Überregional
|Syndesmosisbande
|Überregional
|Türkei
|Überregional
|United Dribblers
|Überregional
|Växjo Stammtisch International
|Überregional
|Visca Alèman
|Überregional
|Zaunkönige
|Überregional
|Deutsche Kartoffeln auf die 1
|Überregional
|Sternenförmig
|Überregional
|F.A.N.S.
|Überregional
|Handicap Fanclub Nationalmannschaften e.V.
|Überregional
|Fanclub-Name
|Stadt
|Land
|Across the Pitch
|USA
|USA
|Barra Alemana Chile
|Santiago de Chile
|Weltweit
|Collettivo Arcobaleno
|Weltweit
|Weltweit
|Delux Deutschland
|Luxemburg
|Luxemburg
|DFB Fanclub NYC
|New York
|USA
|DFB Fanclub Zürich (DFCZ)
|Zürich
|Schweiz
|DFB FanKlub Kanada
|Toronto
|Kanada
|Die Mannschaft-Der Israelische Fanclub
|Tel-Aviv
|Israel
|Die Mannschaft Southwest Florida
|Fort Myers
|USA
|Gavea Alemania
|Rio de Janeiro
|Brasilien
|German Texan Fussball Freunde
|Austin
|USA
|Germany Fanclub in Vietnam
|Hanoi
|Vietnam
|Gremium für Deutschland
|Baar
|Schweiz
|Los Suecos "völlig losgelöst"
|Alicante, Warendorf, Frankfurt, Warstein und London
|Weltweit
|Real Cervantes Deutschland
|Colón
|Chile
|Sunshine State Eagles
|Jacksonville
|USA
|Tedeschi in Ticino
|landesweit
|Schweiz