Finde deinen Fanclub

Hier könnt ihr sehen, wo sich unsere eigenständigen Fanclubs befinden. Bei Interesse an einem Fanclub wendet euch bitte an fanbelange@dfb.de. Wir helfen euch bei der Kontaktaufnahme.

ThüringenSchleswig-HolsteinSachsen-AnhaltSachsenSaarlandRheinland-PfalzNordrhein-WestfalenNiedersachsenMecklenburg-VorpommernHessenHamburgBremenBrandenburg-BerlinBayernBaden-Württemberg

Finde einen Fanclub in Deiner Nähe! Einfach auf ein Bundesland in der Karte klicken.

Baden-Württemberg

76 Supporter DeutschlandKarlsruhe
ADLER‘86 BRETTENBretten
Akademikerfanclub 1899 Hoffenheim Rhein-Neckar Heidelberg 2007 e.V.Heidelberg
alphaVANCLUBWangen im Allgäu
Augenthaler AllstarsHeidenheim an der Brenz
Baden-Allianz 2024Mahlberg-Orschweier
Black Forest GermanyHornberg
BRD Sektion 0711Stuttgart
BrenzstadtHeidenheim an der Brenz
Brustring AdlerStuttgart
BundesgeierStuttgart
DER fanclubHeidenheim an der Brenz
Downtown BoysNeckarsulm
Fanclub SchönbrunnSchramberg
Fanclub Steinmauern/EtjeSteinmauern
German Eagles 79Hochrhein
Goats for Goals GfG DeizisauDeizisau
GögeHohetengen
Greife FreiburgFreiburg
Großmäuler FCDielheim
Kickers Fanclub DeutschlandStuttgart
OFC Blautal-Stürmer e.V.Blaustein-Herrlingen
Ostalb-FansGussenstadt
Reisegruppe ÖnsbachAchern-Önsbach
Rot-Weiß HanauerlandKehl
Schwaben InfernoMiedelsbach
Schwarz Rot Goldene LeidenschaftHeidelberg
Sektion0711Stuttgart
Staufer Crew GöppingenGöppingen
TOS Kicker TübingenTübingen
VfB Freunde "Zum Schluckspecht" ÖhringenÖhringen
VOLLEY EisenbachEisenbach
WM-StübleNerenstetten
ZollernkickerSigmaringen
Commando BieberleStuttgart
Südwest AdlerStuttgart
Torlieferanten 514Leingarten
Die NeckarbubenHeilbronn
DFB-Freunde TauberflankenTauberfranken
RattekepfHerbolzheim
Schwabenjungs DeutschlandAalen
Presswerk JoddesBöhringen
DFB Fanclub VoralbDürnau
NationAAmannschaftAalen
Fanclub Nationalmannschaft EchaztalLichtenstein
Schlierbachadler 25Neuler
Bierbrigade StettenKernen-Stetten
Baden BoysKarlsruhe
elffreunde-RavensburgRavensburg
Virngrund AdlerRosenberg
Schwarz-Weoß HirschackerSchwetzingen
Fanprojekt HoffenheimSinsheim
Bolzplatz-BrigadeVaihingen Enz
DFB-Buwe NeckarhausenNeckarhausen
Ostalb AdlerSchwäbische Ostalb
Rhein-Neckar SchönwetterfansRhein-Neckar Kreis
Schwarz Rot Goldene AdlerAalen/Heidenheim
Schwarz Rot WürttembergWürttemberg
SchwobagschossRems-Murr-Kreis
DFB-SchlurisMannheim, Leimen, Oberhausen-Rheinhausen, Wiesental, Heidelsheim
Schwarz-Weiß HirschackerSchwetzingen
Siegburg DFB Fanclub TrefferLohmar/Siegburg
Volltreffer SpöckStutensee Spöck
Allez l'AllemagneHeilbronn
Brettener JungsBretten
Albtal CrewEttlingen
DFB Fanclub MarkgräflerlandSchliengen
Nordrhein-Westfalen

FanclubStadt
Echter 9erNeuss
Ascheberger AdlerAscheberg
Auf Deutschland 2006Hamm
BlomberGER AdlerBlomberg
Bottroper SpatzenBottrop
Bruchmühlener AdlerBruchmühlen/ Rödinghausen
Colonia824Köln
ConfianzaKöln
Cozy GuysNeuss
Deutschland Fanclub Loddar MatthäusGelsenkirchen
Deutschland Fans aus DuisburgDuisburg
Deutschland Fans OWLBielefeld
DFB Balve/GarbeckBalve
DFB Fan Club Elben SauerlandWenden-Elben
DFB Supporters HagenHagen
die AlmansBergisch Gladbach
Die Ellinghorster & FriendsGladbeck
Die Fans von die MannschaftBochum
drei LilienErkrath
Eifel-Buure EUEuskrichen
Eller ArminenAltenbeken-Schwaney
EURO2004Stadtlohn
Fanclub Pena HispAlemaniaGütersloh
Fanclub SternenjägerGeseke
FranikusKöln
Generation '90Remscheid
Teuto TifosiBielefeld
Heeker BierBudenBrüderHeek
Höxter-We followHöxter
Irgendwo Scho auMünster
Kickerfreunde SchöppingenSchöppingen
KohlenpottWitten
KöllemanniaKöln
Kolonne BierdurstOberhausen
KölschschlandKöln
Königsblau VredenVreden
La vida LoddarBrühl
Mario Krohms ErbenAachen
Mülheimer Hopfen-AdlerMühlheim an der Ruhr
Oche On TourAachen
Öcher FanclubAachen
Paderadler'24Paderborn
Paul Steiners ErbenKöln
Pub Boys InternationalVreden
Rüssmann's SchwelmerSchwelm
Schalker Mädels SupportersOberhausen
Schwarz-Rot-Gold SiegerlandSiegen
scotland2015Wolperath
Sektion Köpi-Hunters Block L DuisburgDuisburg
Sektion MünsterMünster
Vokuhila BocholtBocholt
Vorwärts Hammerschorsch 2000 e.V.Erkelenz
Westfalia GermaniaWinterberg
Die GrenzgängerAhaus
Der 12. MannHamminkeln
Haudegens UnitedKirchlengern
DFB-Fußballfreunde GladbeckGladbeck
Berlin Soccer Supporters (BSS)Münster
Aquila ColoniaKöln
Hippelänger Rhein-AdlerNeuss
KurstadtkickerBad Oeynhausen
DFB Fanclub Verlar 25Salzkotten-Verlar
Münsterland Adler WettringenWettringen
Pils Pott AdlerDinslaken
Münsterland AdlerAhaus
TuS MadfeldBrilon
Ruhrpott RabaukenDuisburg
RheinXIDüsseldorf
Four Recruit DeutschlandDüsseldorf
Trinkende Deutsche KumpelsUnna
Ruhrpott Schwarz-Rot-GoldBochum
Die Mannschaft 53Bonn
The Muflons GermanyIserlohn
DFB Kölsche KlüngelKöln
DFB FAN CLUB SAUERLANDDrolshagen
RWO InternationalOberhausen
Pegelbrüder MSMünster
Herrliche HerforderHerford
DFB Fanclub HagenHagen
United EaglesUnna
Heedkamper HalbzeitheldenBergisch Gladbach
Sektion Rhein RuhrDüsseldorf
Teutonen OWLSchloß Holte-Stukenbrock
Die SauerlandadlerOlpe
Feier 04 e.V.Übach-Palenberg
Beke-AdlerAltenbeken
Freunde Schwarz Rot GoldDortmund
41515 GrevenbroichGrevenbroich
Ruhr AdlerRuhrgebiet
Rüstige Ruhrpott Rentner on TourRuhrgebiet
Schwarz Rot Goldene FreundeRuhrgebiet
Sterkrader 11Ruhrgebiet
Rheinland AdlerKöln/Solingen
RurpowerKreis Heinsberg
Goldene GenerationWülfrath
N11 Freunde Rhein/RuhrRheinland
FC AschebergerAscheberg
AKW ( Anti-Kommerz-Westdeutschland)Rheinland
Adler OWLOstwestfalen-Lippe
AdlercrewBorchen
Supporters GERlingenGerlingen Wenden
Der wahre FußballEssen
Adler SauerlandOlpe
Krefeld AdlerKrefeld
Bayern

FanclubStadt
089 DaglfingMünchen
1. DFB Fanclub SchweinfurtSchweinfurt
Abehäuser JungsEbenhausen
Adler GroßwallstadtGroßwallstadt
Adler MittenwaldMittenwald
Andi wink amolBamberg
Bamberg BonkersBamberg
Bayern für DeutschlandMünchen
Bremsenlos RosenheimRosenheim
Bundesadler OstbayernRegensburg
Deutschlandfanclub 24 WengWeng
DFB Fanclub GräfelingGräfeling
DFB Fanclub Veedel AllgäuMindelheim
Die Feuchtwanger BallerfreundeFeuchtwangen
Fanclub Deutsche Nationalmannschaft WombachLohr-Wombach
Fanclub SporttagMünchen
Franconia FantasticaWürzburg
Fußballfreunde SöckingSöcking
Game of GoalsMünchen
Graugänse GrafingGrafing
Lothars ErbenMünchen
Monaco GangMünchen
Münchner KindlMünchen
Munich DFB SupportersMünchen
Muttis exklusive inklusive TruppeMünchen
RechtenbachRechtenbach
Rieser Ostalb AdlerNördlingen
Säbener 81547München
Schwarz Rot Gold ErdingErding
SCHWARZ-ROT-GOLD KEMPTENKempten
SST Nürnberg zu MünchenMünchen
Sturm der LiebeAugsburg
Good Vibes GermanyGeisenfeld
Helden der FankurveMünchen
Reisegruppe Münchner LandJetzendorf
Nationalmannschaft Fanclub der AllgäuerKempten
Loddars JüngerKarlburg
Deutsche ElevenGroßaitingen
Rautenrunde InternationalMünchen
DFB Fanclub ObermainAltenkunstadt
SchwabachAnsbach
CAA ElevenMünchen
Bundesadler VeldensteinNeuhaus an der Pegnitz
FrankenadlerWasserlosen
DFB 11er-ClubTutzing
IndersdorfMarkt Indersdorf
Nordschwaben AdlerDonauwörth
Spicy NuggetsMünchen
Schwandorfer Deutschland SupportersSchwandorf
Münchner Kindl KartellMünchen
DFB SupporterFranken/BayernBadfn-WürttembergFranken
Donhauser AdlerBad Aibling
Sektion 94Deggendorf
Hessen

FanclubStadt
11 Freunde Rhein/MainFrankfurt am Main
Abteilung FußballgolfBeuerbach
Adler vom BrömbachtalEggenhausen
Boos-ClubButzbach
Das Wunder von FrankfurtFrankfurt am Main
Deutschland-Fanclub KleebachtalKleebachtal
Deutschlans Supporters TroheBuseck
Edelfans FernwaldFernwald
ElfriedRiedstadt
Fanclub HinterlandAngelburg/Steffenberg
Fanclub OléBad Homburg
FC Stramme WadeFrankfurt am Main
Jungengruppe Jugendraum ZeppelinheimNeu-Isenburg
Katzenberger DFB-FanclubRuhlkirchen
Marburger FußballspaßgemeinschaftMarburg
Schwarz-Rot-Gold DrommershausenWeilburg
Sektion MittelhessenLohra
SV Hoiners 98Darmstadt
Treue GermanenElz
Fanclub momberGER 2024Momberg
Kinzenbacher Fussball FreundeKinzenbach
ProDealzFrankfurt am Main
MückenstürmerBad Hersfeld
Fan Club der guten LauneHaiger
Haaner FußballfreundeDreiech
Brigade BratwurtFrankfurt am Main
1. Global FCFrankfurt am Main
Drei LilienWiesbaden
Bundesadler SüdhessenLampertheim
FCN Wolfhager LandKassel
Fanfeunde Kirtorf e.V.Kirtorf
Adler1982Franfkurt
DFBieberBiebergemünd
TV Motor SebescenKönigstein im Taunus
Rhein-Main AdlerRhein-Main Gebiet
HeimatheldenRheingau
Schwarz Rot Gold SüdhessenSüdhessen
Volley EisenbachSeters
Neustadt-AdlerNeustadt
EFC Main AdlerinnenFrankfurt am Main
Thüringen

FanclubStadt
Adlerfanclub515Sonneberg
Fettschlauch Freunde ErfurtErfurt
WM ist wie Urlaub alt:AbenteuerschlandBad Berka
Rheinland-Pfalz

FanclubStadt
Außenbezirk Augusta TreverorumTrier
Briggels NeustadtNeustadt an der Weinstraße
Fans von Fritz WalterDudenhofen
Kutten FanclubMainz
Maximilian Friedrich Ben SchützMainz
Mosel AdlerTrier
Sektion HunsrückHunsrück
Sektion West KaiserslauternKaiserslautern
Eifel-Mosel-AdlerTrier
Fanclub360°Kaiserslautern
Binewald-ElfMinfeld
MoselanerBernkastel-Kues
Ulli's ElevenKoblenz
Walterelf DonnersbergMarnheim
Adler LoreleyRhein Lahn Kreis / Loreley
Sektion Schwarz-Rot-GoldEifel
Eifel Adler 2025Prüm
Oremer AdlerRheinland-Pfalz
Hamburg

FanclubStadt
Bierfront NeuruppinHamburg
Brinkertlück AllstarsHamburg
Die Hamburger Goldkehlchen (DHG)Hamburg
Kuntz & KochHamburg
Malle BrüderHamburg
La deutsche VitaHamburg
Biergarten BengelHamburg
Upper Tier ChapsHamburg
SeelerçãoHamburg
SCVM AllstarsHamburg
Niedersachsen

FanclubStadt
Brückencrew goes internationalOsnabrück
Deutschland Fans HannoverHannover
DFB Fanclub Weser-EmsKettenkamp (/Emsland)
Die AdlerkameradenDinklage
Fanclub Braunschweiger LandBraunschweig
Fanclub MittelweserNienburg
FC DorfkinderWolfenbüttel
Feuchte Verkel FöhrumVöhrum
G. GladisNeubörger
Grün-weiße HackysDamme
Jogi und die BallermännerLingen
Lohner AdlerWietmarschen-Lohne
Nordic for GermanyWinsen (Luhe)
Northern EaglesDelmenhorst
Rabe`s AdlerWiefelstede
Schland FCBarwedel
Selsinger JungsSelsingen
Traumtor 2023Borsum-Algermissen
Hunte AdlerWildeshausen
Alfelder WaschbärenAlfeld
Fussball-Freunde DörpenDörpen
12. FrauWolfsburg
Südniedersachsen für DeutschlandUslar
Schwarz-Rot-GoldenburgOldenburg
Weser Power Cuxhaven 1990Altenbruch
DFB Power vom TuS aus dem KlosterfleckenEbstorf
FriesengeiserEmden
Sittensener FußballfreundeSittensen
SteinsbandeFürstenau
Werder - Fanclub Wagenfeld e.V9419 Wagenfeld
Sektion EmslandEmsland
Küstenkurve NordOstfriesland
Nordwest AdlerOsnabrück
Schland und SchluckStaufenberg
Heide BöckeSoltau
Saarland

FanclubStadt
DFB Fanclub Michelbach/SaarSchmelz
Tal-AdlerSaarbrücken
Adlerbande EppelnornEppelborn
DFB-Freunde FC DüppenweilerDüppenweiler
Sachsen

FanclubStadt
Die starken AugustsRuppendorf
Lok für DeutschlandLeipzig
GROSSPÖSNALeipzig
Fanclub ErzgebirgeAnnaberg
Schleswig-Holstein

FanclubStadt
Football is life NorderstedtNorderstedt
Karlstraßen BandeLübeck
Samstag steil gehenHohenwestedt
Schleswiger JungsSchleswig
KüstenFanclub NFLangenhorn
Berlin

FanclubStadt
German Eagles BerlinBerlin
SchwarzRotGoldBerlin
Hertha BSC Fanclub e.V.Berlin
BlühGlanzGlückBerlin
Max MorlockBerlin
Mecklenburg-Vorpommern

FanclubStadt
Ostsee-KickerRostock
Rostocker ZugvögelRostock
Turbine Eldena FanclubGreifswald
DFBler des NordensSchwerin
Brandenburg

FanclubStadt
TKS LionsStahnsdorf
Bremen

FanclubStadt
WeserbogenBremen
Schwarz-Rot-Gold WeyheBremen/Weyhe
Sachsen-Anhalt

FanclubStadt
WildschweineHalle (Saale)
Fanclub Halle-Süd 13Halle (Saale)
Schochwitzer JungsSchochwitz
Unsere überregionalen Fanclubs

FanclubStadt
72, 80, 96, 2024!!!Überregional
Adler AllianzÜberregional
Adler im HerzenÜberregional
ADLER2023Überregional
AdlerfieberÜberregional
ALLE!MANIAÜberregional
Auf geht’s Schwarz-Rot-GoldÜberregional
Aufbruch 24Überregional
Bernd & Friends (ehemals Prism)Überregional
Bund der FußballfreundeÜberregional
Club LotteÜberregional
D11s FreundeÜberregional
Dachverband Deutscher DEAF Fanclub e.V.Überregional
Der 12te AdlerÜberregional
Der deutsche AdlerÜberregional
Deutschland Fans WiesentalÜberregional
DEUTSCHLAND FCÜberregional
DFB-Fans aus dem WestallgäuÜberregional
Die 12. GraugansÜberregional
Die 12. MannschaftÜberregional
Die Bunten AdlerÜberregional
Die Elf der HerzenÜberregional
Dinkel AdlerÜberregional
Eagles ElevenÜberregional
EFC Adler GermaniaÜberregional
Elf Freunde von Nord nach SüdÜberregional
Erben MaracanasÜberregional
Ersties Deutschland DynamoÜberregional
Fanclub Ocean Club AdlerÜberregional
Fußballfieber DeutschlandÜberregional
Fußballfreunde OstwestfalenÜberregional
Gentlemen´s ClubÜberregional
Hessenbayern Schwarz-Rot-GoldÜberregional
Issel AdlerÜberregional
Kaiser's ErbenÜberregional
LAG Fanprojekte NRW - Wilder WestenÜberregional
Lünemünster LudenÜberregional
Monaco WoidlsÜberregional
Nationalmannschaft Supporter OsthessenÜberregional
Nordthüringer Borussen DeutschlandÜberregional
Reisegruppe SonnenscheinÜberregional
Rhen-Ruhr-AdlerÜberregional
Rudi´s ErbenÜberregional
Schwarz Rot EbbelwoiÜberregional
Schwarz Rot Gold SupportersÜberregional
Schwarz Rot Gold UnitedÜberregional
Sektion BayernÜberregional
Sektion MitteldeutschlandÜberregional
Sektion RuhrgebietÜberregional
Sektion SüdwestÜberregional
Servus JungeÜberregional
SpitzkickerÜberregional
SyndesmosisbandeÜberregional
TürkeiÜberregional
United DribblersÜberregional
Växjo Stammtisch InternationalÜberregional
Visca AlèmanÜberregional
ZaunkönigeÜberregional
Deutsche Kartoffeln auf die 1Überregional
SternenförmigÜberregional
F.A.N.S.Überregional
Handicap Fanclub Nationalmannschaften e.V.Überregional
Unsere internationalen Fanclubs

 
Fanclub-Name Stadt Land
Across the Pitch USA USA
Barra Alemana Chile Santiago de Chile Weltweit
Collettivo Arcobaleno Weltweit Weltweit
Delux Deutschland Luxemburg Luxemburg
DFB Fanclub NYC New York USA
DFB Fanclub Zürich (DFCZ) Zürich Schweiz
DFB FanKlub Kanada Toronto Kanada
Die Mannschaft-Der Israelische Fanclub Tel-Aviv Israel
Die Mannschaft Southwest Florida Fort Myers USA
Gavea Alemania Rio de Janeiro Brasilien
German Texan Fussball Freunde Austin USA
Germany Fanclub in Vietnam Hanoi Vietnam
Gremium für Deutschland Baar Schweiz
Los Suecos "völlig losgelöst" Alicante, Warendorf, Frankfurt, Warstein und London Weltweit
Real Cervantes Deutschland Colón Chile
Sunshine State Eagles  Jacksonville USA
Tedeschi in Ticino landesweit Schweiz
