DFB-Allstars

Ob Frauen oder Männer, ob DDR-Auswahl, Saarland-Elf oder DFB-Team – DFB All-Stars sind alle ehemaligen Spielerinnen und Spieler, die einmal das Auswahltrikot getragen haben. Wer einmal Nationalspieler war, ist immer ein All-Star, egal ob ein Länderspiel, 150, wie Rekordnationalspieler Lothar Matthäus oder 214, wie Rekordnationalspielerin Birgit Prinz.

Am 5. April 2008, am Tag des 100-jährigen Bestehens der deutschen Nationalmannschaft, wurde der Club der Nationalspieler gegründet. Regelmäßig fanden seither Club-Treffen statt, einmal im Jahr wurden alle Ehemaligen im Rahmen eines Länderspiel zu großen Jahrestreffen eingeladen. Der Verband wollte damit Respekt und Dankbarkeit einerseits zum Ausdruck bringen und anderseits in Kontakt zu und mit den Ehemaligen bleiben sowie dafür sorgen, dass das Band, das die früheren Nationalspieler auch verschiedener Generationen verbindet, nicht abreißt. 2021 kam zusammen, was zusammengehört: Die Frauen fanden Aufnahme in den Club, aus dem Club der Nationalspieler wurde der Club der Nationalspieler*innen.