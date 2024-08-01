Der DFB
Campus-Veranstaltungen
Der DFB-Campus als Location für Ihre Veranstaltung!
Der DFB-Campus in Frankfurt am Main ist die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes. Seit Juni 2022 ist der Campus an der Kennedyallee die Heimat des DFB. Erstmals in seiner Verbandsgeschichte betreibt der DFB eine eigene Sportinfrastruktur. Administration, Sport und Wissenschaft befinden sich unter einem Dach. Dadurch wird der DFB-Campus zu einem Ort der Begegnung und des Austausches für die Basis und den Spitzensport.
Zu dem Komplex gehören eine große Fußballhalle, ein Athletenhaus mit 33 Zimmern, eine Futsal- beziehungsweise Mehrzweckhalle sowie drei Naturrasenplätze und weitere Trainingsflächen. Prägendes Element des Gebäudes ist der innere Boulevard, der als großzügiger Kommunikationsraum über alle Etagen die Gebäudeteile miteinander verbindet. Damit ist das Fußball-Wissen gebündelt am DFB-Campus, wo Synergieeffekte in modernen Arbeitswelten entstehen, von denen Spitze und Basis gleichermaßen profitieren.
Gerne möchten wir den Campus auch für Organisationen, Firmen und Interessengruppen aus dem Sport öffnen.
Räumlichkeiten unterschiedlichster Größen (von 36 bis 8436 m²) können für Meetings, Kongress und Events angemietet werden.
KONGRESSE & VERANSTALTUNGEN
Der DFB-Campus ist nicht nur das Herz des deutschen Fußballs, sondern auch eine außergewöhnliche und inspirierende Eventlocation. Zusammen mit unserem exklusiven Catering-Partner Dussmann machen wir Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Von Meetings in privater Atmosphäre bis hin zu beeindruckende Großveranstaltungen – unsere individuell eingerichteten Veranstaltungsräume mit modernster Ausstattung bieten Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Event-Möglichkeiten.
Größe
- 58,50m²
Max. PAX nach Bestuhlung
- Reihe: 33
- Block: 12
- U-Form: 10
- Parlamentarisch: 16
Technische Ausstattung
- 98" Monitor
- Beschallung: Decken-/Frontlautsprecher
Größe
- 58,5m²
Max. PAX nach Bestuhlung
- Reihe: 33
- Block: 12
- U-Form: 10
- Parlamentarisch: 16
Technische Ausstattung
- Leinwand
- Projektor
- Beschallung: Decken-/Frontlautsprecher
Größe
- 117,76m²
Max. PAX nach Bestuhlung
- Reihe: 88
- Block: 32
- U-Form: 28
- Parlamentarisch: 32
Technische Ausstattung
- 98" Monitor / Leinwand
- Projektor
- Beschallung: Decken-/Frontlautsprecher
Größe
- 69,43m²
Max. PAX nach Bestuhlung
- Reihe: 33
- Block: 16
- U-Form: 12
- Parlamentarisch: 16
Technische Ausstattung
- 98" Monitor
- Beschallung: Decken-/Frontlautsprecher
röße
- 118,14m²
Max. PAX nach Bestuhlung
- Reihe: 96
- Block: 32
- U-Form: 28
- Parlamentarisch: 32
Technische Ausstattung
- Leinwand
- Projektor
- Beschallung: Decken-/Frontlautsprecher
Größe
- 323,05m²
Max. PAX nach Bestuhlung
- Reihe: 156
- Block: 72
- U-Form: 66
- Parlamentarisch: 100
Technische Ausstattung
- Leinwand
- Deckenmonitor
- Projektor
- Beschallung: Decken-/Frontlautsprecher
EVENTFLÄCHEN
Der DFB-Campus bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für unvergessliche Erlebnisse. Mit vielfältig nutzbaren, individuell gestalteten Räumlichkeiten ist der DFB-Campus der ideale Ort für beeindruckende Veranstaltungen. Verleihen Sie Ihren Geschäfts-Meetings durch die unmittelbare Nähe zum Spitzensport das gewisse Etwas. Unsere modernen Meeting-Räume sind technisch auf dem neuesten Stand und ästhetisch ansprechend, ideal für unterschiedlichste Meetings.
Empfangen Sie Ihre Gäste im "Golden Goal", unserem größten Konferenzraum, für exklusive Tagungen und Events. Oder machen Sie Ihr Event zu einem besonderen Erlebnis mit dem atemberaubenden Skyline-Blick über Frankfurt auf unserer Dachterrasse oder Außenfläche, perfekt für BBQ-Events. Veranstalten Sie Besprechungen im Pressekonferenzraum des DFB, Teamworkshops in einer der Kabinen, die unsere Nationalmannschaften nutzen, oder schnappen Sie sich Schuhe und Bälle und spielen Sie in der einzigen überdachten Großfeld-Fußballhalle Europas.
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie einen Auf- und Abbau planen, damit wir die Zeiten mit Ihnen abstimmen können. Sollte es Auf- bzw. Abbautage geben, so werden diese mit 50 Prozent der Tagesraummiete berechnet. Der Aufbau am Vortag für bis zu zwei Stunden ist kostenfrei, sofern der Raum nicht anderweitig belegt ist. Die Zeiten stimmen wir gerne individuell mit Ihnen ab. Bitte beachten Sie, dass individuelle Raum- und Aufbaupläne frühzeitig bekannt gegeben werden und vorab von uns freigegeben werden müssen.
Falls Sie Materialien für Ihre Veranstaltung anliefern möchten, können Sie dies gerne über unsere Warenannahme tun. Diese ist mit einem Lastenaufzug direkt mit Ihrem Veranstaltungsraum verbunden. Sie können bis zu drei Werktage vorab zu Ihrer Veranstaltung bei uns Pakete an die Warenannahme liefern lassen.
Diese ist von Montag bis Freitag 07.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.
Bitte beachten Sie folgende Vorgaben:
- Alle Pakete müssen wie folgt beschriftet sein:
Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB)
DFB-Campus
Warenannahme
Datum der Veranstaltung - Veranstalter - Veranstaltungsraum
Schwarzwaldstraße 121
60528 Frankfurt
Vorab muss eine Info erfolgen, wie viele Pakete und wann diese erwartet werden. Außerdem übernehmen wir keine Haftung für Material, das sich unbeaufsichtigt im Veranstaltungsraum befindet.
Der DFB-Campus verfügt über 33 Zimmer im hauseigenen Athletenhotel, die bei Verfügbarkeit gerne für Ihre Veranstaltung inklusive Frühstücksbuffet hinzugebucht werden können.
Die Veranstaltungen werden im Eingangsbereich digital ausgeschildert. Die entgeltliche Nutzung der Spielfreudewand und länglichen Screens kann mit dem Veranstaltungsteam des DFB-Campus abgestimmt werden.
Beim Bau des DFB-Campus wurde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass auch Gäste, denen es nicht möglich ist, sich uneingeschränkt fortzubewegen, ihren Aufenthalt am DFB-Campus genießen können.
Externe Gäste müssen bei ihrem Besuch des DFB-Campus im Voraus angemeldet werden. Dies ist notwendig, um die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf auf dem Campus zu gewährleisten. Durch die Anmeldung können wir sicherstellen, dass alle Besucher registriert sind und Zugang zu den entsprechenden Bereichen erhalten.
Dussmann ist der exklusive Caterer des DFB-Campus. Gemeinsam legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Unser kulinarisches Angebot basiert auf gesunden, frischen und saisonalen Produkten aus der Region. Dabei achten wir besonders auf eine verantwortungsvolle Herkunft und hohe Standards in der Tierhaltung. Eine externe Buchung des Caterings oder das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. In Zusammenarbeit mit Dussmann unterstützen wir Sie gerne bei allen Themen und erstellen ein auf Sie individuell und perfekt zugeschnittenes Angebot.
Gerne fragen wir externe Dienstleister, wie Sicherheits- oder Sanitätsdienste, für Ihre Veranstaltung an und binden diese Angebote in unser Gesamtangebot ein. Falls Sie bereits eigene Partner haben, können Sie diese Dienstleistungen auch selbständig extern buchen. Bitte informieren Sie uns in dem Fall.
Die Meetingräume sind mit hochwertigem Konferenzmobiliar ausgestattet und kann passend zu Ihren Anforderungen aufgebaut werden. Gerne stellen wir Ihnen auch zusätzliches Mobiliar über unsere Partnerfirmen für eventuelle Dinner oder größere Events zur Verfügung. Für Großveranstaltungen außerhalb der Meetingräume muss ohnehin zusätzliches Mobiliar angemietet werden.
Nachhaltigkeit ist dem DFB ein zentrales Anliegen – auch bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen auf dem DFB-Campus. Von der Anreise mit dem ÖPNV über ressourcenschonende Materialien bis hin zur Vermeidung von Abfall: Eine nachhaltige Ausrichtung trägt dazu bei, unsere Umwelt zu schützen und Verantwortung zu übernehmen.
Damit auch Ihre Veranstaltung nachhaltig gestaltet werden kann, stellen wir eine Checkliste für nachhaltige Veranstaltungen zur Verfügung. Sie bietet konkrete Empfehlungen und hilfreiche Hinweise für eine umweltbewusste Planung.
Die Grundvoraussetzung für Veranstaltungen bei uns am Campus ist ein (un-)mittelbarer Sportbezug oder oder eine Verbindung zu unserem Haus. Dieser Sportbezug kann entweder durch praktische Aktivitäten oder durch theoretische und inhaltliche Bezüge hergestellt werden.
Der DFB-Campus verfügt über ein Parkhaus, welches für Gäste Ihrer Veranstaltungen ebenfalls genutzt werden darf. Jedoch müssen wir Sie darauf hinweisen, dass wir Ihnen aufgrund des täglichen Betriebs keine Parkplätze reservieren oder garantieren können. Das Absetzen und Aufnehmen von Gästen mit Shuttlebussen ist nach Rücksprache möglich, jedoch gibt es keine Busparkplätze am DFB-Campus. Grundsätzlich empfehlen wir die An-/Abreise mit dem ÖPNV (Tramlinie 20 & 21 und Buslinie 61) bis Haltestelle "DFB-Campus" . Zudem verfügt das Parkhaus über ausreichend Fahrradstellplätze.
Die endgültige Teilnehmerzahl für Ihre Veranstaltung muss uns spätestens sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn vorliegen. Zudem benötigen wir eine namentliche Teilnehmerliste, um die Gäste vollständig anmelden zu können. Weitere detaillierte Regelungen und Stornobedingungen finden Sie in unseren AGBs, die Ihnen zusammen mit Ihrem Angebot zugesendet werden und hier einsehbar sind. (english version: Terms and Conditions).
Die endgültige Anzahl der Mitarbeiter hängt von der Art Ihrer Veranstaltung ab, sowie von der räumlichen Gegebenheit und Ihrer tatsächlichen Personenanzahl. Wir bitten Sie zu beachten, dass die Mindestarbeitszeit unserer Mitarbeiter vier Stunden und die maximale Arbeitszeit zehn Stunden beträgt. Auf- und Abbauzeiten werden als Arbeitszeiten gerechnet. Das Personal ist nach Erfahrungswerten kalkuliert. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich geleisteten Stunden.
Aufgrund interner sportlicher Maßnahmen und der generellen Priorität des Sports in unserem Haus, können wir derzeit nur in Absprache mit unseren sportlichen Nutzergruppen und anhand eines Rahmenterminkalenders agieren. Dieser sieht immer einen Planungszeitraum von sechs Monaten vor.
Unsere Konferenzräume sind mit modernster Konferenztechnik ausgestattet und können detailliert in der Raumübersicht eingesehen werden. Unser hauseigener Veranstaltungstechniker sorgt für einen reibungslosen technischen Ablauf Ihrer Veranstaltung und steht Ihnen bei Bedarf gerne zur Verfügung. Zusätzliches technisches Equipment kann gerne über unseren Technikpartner hinzugebucht werden.
Bitte beachten Sie, dass am DFB-Campus außer Assistenzhunden keine Tiere erlaubt sind.
Die Vorfahrt von Shuttlefahrzeugen und Bussen über die Kennedyallee zum Haupteingang kann in Abstimmung mit dem Veranstaltungsteam des DFB-Campus abgestimmt werden.
Um vor Ihrer Veranstaltung die Räume und Flächen am DFB-Campus kennen zu lernen, empfehlen wir Ihnen eine Besichtigung vorab. Hierbei können Sie die Dimensionen und alle interessanten Bereiche für ihre Veranstaltung kennen lernen.
Gerne erstellen wir für Ihre Veranstaltung einen individuellen WLAN Zugang, welchen Ihre Gäste kostenlos nutzen können.
KONTAKT
Kontaktformular/Contact Form
Broschüre/Event Brochure
Factsheet