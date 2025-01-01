Kommissionen und Ausschüsse
Ausschuss für Freizeit- und Breitenfußball
Vorsitzender
Andree Kruphölter wurde auf dem DFB-Bundestag 2025 als Ausschuss-Vorsitzender gewählt.
Mitglieder des Ausschusses für Freizeit- und Breitenfußball
- Andree Kruphölter (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen, Vorsitzender)
- Prof. Dr. Silke Sinning (Vertreterin des DFB-Präsidiums)
- Andreas Hammer (Norddeutscher Fußball-Verband)
- Jürgen Hendricks (Westdeutscher Fußballverband)
- Hannelore Pink (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Manuel Ziebarth (Nordostdeutscher Fußballverband)
- Matthias Belzer (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
- Claus Menke (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Nadine Grund (Vertreterin DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball)
- Sven Edinger (Vertreter DFB-Jugendausschuss)
- Thomas Schlierbach (Vertreter DFB)
- Jenny Anthony (Vertreterin der jungen Generation)
- Louisa Gießler (Kooptiertes Mitglied, Sächsischer FV)
- Maria Tatsch (Kooptiertes Mitglied, Hessischer FV)