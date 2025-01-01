Kommissionen und Ausschüsse

Ausschuss für Freizeit- und Breitenfußball

Vorsitzender

Andree Kruphölter wurde auf dem DFB-Bundestag 2025 als Ausschuss-Vorsitzender gewählt.

Mitglieder des Ausschusses für Freizeit- und Breitenfußball
  • Andree Kruphölter (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen, Vorsitzender)
  • Prof. Dr. Silke Sinning (Vertreterin des DFB-Präsidiums)
  • Andreas Hammer (Norddeutscher Fußball-Verband)
  • Jürgen Hendricks (Westdeutscher Fußballverband)
  • Hannelore Pink (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Manuel Ziebarth (Nordostdeutscher Fußballverband)
  • Matthias Belzer (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
  • Claus Menke (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Nadine Grund (Vertreterin DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball)
  • Sven Edinger (Vertreter DFB-Jugendausschuss)
  • Thomas Schlierbach (Vertreter DFB)
  • Jenny Anthony (Vertreterin der jungen Generation)
  • Louisa Gießler (Kooptiertes Mitglied, Sächsischer FV)
  • Maria Tatsch (Kooptiertes Mitglied, Hessischer FV)

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