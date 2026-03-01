Adventsaktion
DFB-Adventskalender: Vier Adventskörbe voller Highlights
Die Adventszeit wird beim DFB besonders spannend! Jede Woche verlosen wir einen exklusiven Adventskorb mit tollen Preisen.
Was steckt drin? Von offiziellen DFB-Bällen über das aktuelle WM-Trikot 2026 bis hin zu hochwertigen Accessoires und vielen weiteren Überraschungen für echte Fußballfans. Jeder Gewinnkorb ist ein echtes Highlight und bringt dir ein Stück Fußball-Leidenschaft nach Hause.
Vier Sonntage, vier Chancen – mach mit, sichere dir deine Gewinnchance und feiere die Adventszeit mit dem DFB!
Adventskorb 1: Ein echtes Highlight für Fans
Hinter dem ersten Adventskorb verbergen sich ein unterschriebenes WM-Heimtrikot 2025 und der offizielle Ball zur UEFA EURO 2024 „Fußballliebe Pro“. Dazu gibt es drei kleine Körbchen mit besonderen Überraschungen.
Adventskorb 2: Ein Erlebnis, das bleibt
Dieser Korb enthält zwei Tickets für das DFB-Pokalfinale in Berlin – ein unvergesslicher Fußballmoment. Ergänzt wird der Gewinn durch den EURO 2024 Ball, eine Blackroll und zwei kleine Überraschungskörbchen.
Adventskorb 3: Für Fans und Gamer
Freu dich auf einen Gutschein über 100 Euro im DFB-Fanshop, den offiziellen EURO 2024 Ball und einen Code für Football Manager 26. Zwei kleine Körbchen runden das Paket ab.
Adventskorb 4: Fußball live erleben
Gewinne zwei Tickets für das Länderspiel Deutschland gegen Finnland 2026 in Mainz, inklusive Autogrammkarte der A-Nationalmannschaft. Dazu gibt es den EURO 2024 Ball, Football Manager 26 und zwei kleine Überraschungskörbchen.
Hol dir jetzt deinen Platz in Stuttgart!Laufzeit: 20.03.2026Wir verlosen 2×2 Tickets für das Länderspiel Deutschland gegen Ghana am 30. März in Stuttgart.
VIP-Tickets für das Futsal-Länderspiel in Hamburg gewinnenLaufzeit: 05.04.2026Für das Länderspiel in der Sporthalle Hamburg verlosen wir unter allen Teilnehmer*innen 1×2 VIP-Tickets.
POKALFIEBER IN BERLIN: SEI LIVE DABEI!Laufzeit: 14.05.2026Der DFB verlost 5×2 Tickets für das DFB-Pokalfinale am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion!
Gewinne ein personalisiertes DFB-Heimtrikot!Laufzeit: 31.03.2026Passend zur anstehenden WM 2026 verlost der DFB ein DFB-Heimtrikot, das ganz nach deinem Wunsch beflockt wird!