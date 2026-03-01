Adventsaktion

DFB-Adventskalender: Vier Adventskörbe voller Highlights

Die Adventszeit wird beim DFB besonders spannend! Jede Woche verlosen wir einen exklusiven Adventskorb mit tollen Preisen.

Was steckt drin? Von offiziellen DFB-Bällen über das aktuelle WM-Trikot 2026 bis hin zu hochwertigen Accessoires und vielen weiteren Überraschungen für echte Fußballfans. Jeder Gewinnkorb ist ein echtes Highlight und bringt dir ein Stück Fußball-Leidenschaft nach Hause.

Vier Sonntage, vier Chancen – mach mit, sichere dir deine Gewinnchance und feiere die Adventszeit mit dem DFB!